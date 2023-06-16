Це новий тип ракети, – Жданов сказав, яка зона ураження російського комплексу "Бал"

Російські окупанти перемістили до Брянської області протикорабельний ракетний комплекс "Бал". Залежно від типу ракет його дальність ураження коливається від 120 до 260 кілометрів.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. За його словами, Х-35 є новою ракетою для української ППО.

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"Це новий тип ракет для нашої протиповітряної оборони. Але він не сильно відрізняється від інших ракет, які застосовують росіяни", – зазначив Жданов.

Чим небезпечний ракетний комплекс "Бал": дивіться відео

Оскільки "Бал" – це протикорабельний комплекс, то на суходолі він може давати відхилення. Це фактично перетворює ракети на засіб терору.

Чи може "Бал" дістати до Києва

У відкритих джерел мовиться, що з ракетою Х-35 дальність ураження цього комплексу становитиме 120 кілометрів. Якщо ж застосувати ракету Х-35У, то дальність ураження може сягнути 260 кілометрів.

Тому з Брянщини "Бал" до Києва точно не дістане, але з Курської області – може.

Одна пускова установка "Балу" здатна нести до 8 ракет. Всього пускових може бути 4, тобто сумарний залп крилатих ракет може мати 32 снаряди. Наразі в Росії є близько 40 комплексів.



Які ракети може збивати українська ППО / Інфографіка 24 Каналу

Що відомо про ракетні комплекси "Бал": коротко