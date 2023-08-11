Ціллю міг бути монумент "Батьківщина-мати": експерт із безпеки припустив мету обстрілу Києва

Російські окупанти вранці 11 серпня запустили аеробалістичні ракети "Кинджал" по Україні. Зараз вони намагаються адаптувати тактику обстрілів до нових реалій.

Про це 24 Каналу розповів експерт із міжнародної безпеки Фонду "Демократичні ініціативи" Тарас Жовтенко, зауваживши, що окупанти намагаються пристосуватися до того, що в українських сил ППО з'явилося більше новітніх ЗРК.

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Не варто відкидати і проблеми з дефіцитом в окупантів крилатих ракет. Раніше загарбники звикли бити в одному залпі по сотні "Калібрів". Зараз вони не здатні підтримувати такий темп. Але обстрілювати Україну окупанти все одно можуть.

Вони використовують різні типи ракет. Можуть бути одночасно і "Калібри", і протикорабельні "Онікси". "Кинджали" окупанти запускають, коли мають на меті цілити в стратегічні цілі. Це можна побачити з попередніх ударів по Старокостянтинову. Київ для них теж є такою ціллю,

– зауважив Жовтенко.

Очевидно, що окупанти намагаються вносити конструкторські зміни в ракети, щоб пробивати систему ППО. Можливо, через це вони почали також частіше використовувати ракети "Кинджал".

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Навіщо окупанти запустили "Кинджал" по Києву

Як наголосив Жовтенко, цілком можливо, що загарбники хотіли поцілити по монументу "Батьківщина-мати", на якому нещодавно почали встановлювати тризуб. Таку ж версію підтверджує і журналіст Денис Казанський.

Попри це, ціллю могла бути і штаб-квартира СБУ. Саме вона нещодавно взяла на себе відповідальність за цікаві інциденти з російськими кораблями у Чорному морі.

Теоретично ціллю могла бути штаб-квартира СБУ. Росіяни хотіли помститися за морську "бавовну". Думаю, що вони такі речі пам'ятають,

– зазначив Жовтенко.

Обстріл України 11 серпня: коротко