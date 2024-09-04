Крилаті ракети з Ту-95 у небі України: де зараз найбільша небезпека
Ворог підняв у повітря стратегічну авіацію вночі 4 вересня, під ранок Ту-95МС здійснили пусковий маневр. Це створило загрозу нової масованої атаки на Україну крилатими ракетами.
Повітряні сили інформують про рух цілей, зокрема ракет Х-101, та розповідають, де є найбільша загроза. А поки триває повітряна тривога, необхідно перебувати у безпечних місцях та не фільмувати роботу української Протиповітряної оборони.
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Масована атака ворога з повітря 4 вересня: що відбувається
Перша група ракет змінює курс на Хмельниччину, пишуть Повітряні сили. Друга група на півночі Київщини летить західним курсом. Перші ракети з Житомирщини курсом на Рівненську область. Ще ракети на Чернігівщині – у південно-західному напрямку! Вже на півночі Житомирщини. Крилаті ракети летять через північ Київської області західним курсом. Летять на Київщині. Залетіла друга група. Перші ракети перетнули кордон у Чернігівській області та залетіли у наш повітряний простір. Монітори пишуть, могли відбутися пуски й з Каспійського регіону. Тим часом у багатьох областях повітряна тривога через атаку ударними БпЛА. Монітори пишуть, стратавіація армії Росії здійснила пускові маневри в районі Енгельса. Ракети, якщо пуски не імітаційні, долетять до нас упродовж години. За інформацією моніторингових спільнот, Ту-95МС ворога в районі Енгельса – ймовірного пускового рубежу – будуть приблизно між 3 та 4 ранку. Тож якщо звідти будуть пуски, ракети залетять у наш повітряний простір, відповідно, між 03:30 та 04:30. Біля Каспійського моря літаки будуть вже після 4 ранку, і якщо пуски будуть звідти, ракети долетять до нас приблизно о 5 годині. Повітряні сили відмітили активність 5 бортів Ту-95МС, які злетіли з аеродрому "Оленья" в Росії та здійснюють політ у південно-східному напрямку. Монітори зафіксували зліт бортів Ту-95 ворога з аеродрому "Оленья". Не підтверджено кількість бортів, але мовилося приблизно про 5 – 7. Тим часом Повітряні сили інформували про атаку ударними дронами. Окупанти запустили їх через Сумську область кількома хвилями.
У разі ракетної загрози та пусків крилатих ракет у ПС пообіцяли повідомити додатково. Та закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
Перша група ракет змінює курс на Хмельниччину, пишуть Повітряні сили.
Друга група на півночі Київщини летить західним курсом.
Перші ракети з Житомирщини курсом на Рівненську область.
Ще ракети на Чернігівщині – у південно-західному напрямку!
Вже на півночі Житомирщини.
Крилаті ракети летять через північ Київської області західним курсом.
Летять на Київщині. Залетіла друга група.
Перші ракети перетнули кордон у Чернігівській області та залетіли у наш повітряний простір.
Монітори пишуть, могли відбутися пуски й з Каспійського регіону. Тим часом у багатьох областях повітряна тривога через атаку ударними БпЛА.
Монітори пишуть, стратавіація армії Росії здійснила пускові маневри в районі Енгельса. Ракети, якщо пуски не імітаційні, долетять до нас упродовж години.
За інформацією моніторингових спільнот, Ту-95МС ворога в районі Енгельса – ймовірного пускового рубежу – будуть приблизно між 3 та 4 ранку. Тож якщо звідти будуть пуски, ракети залетять у наш повітряний простір, відповідно, між 03:30 та 04:30.
Біля Каспійського моря літаки будуть вже після 4 ранку, і якщо пуски будуть звідти, ракети долетять до нас приблизно о 5 годині.
Повітряні сили відмітили активність 5 бортів Ту-95МС, які злетіли з аеродрому "Оленья" в Росії та здійснюють політ у південно-східному напрямку.
Монітори зафіксували зліт бортів Ту-95 ворога з аеродрому "Оленья". Не підтверджено кількість бортів, але мовилося приблизно про 5 – 7.
Тим часом Повітряні сили інформували про атаку ударними дронами. Окупанти запустили їх через Сумську область кількома хвилями.