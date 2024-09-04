Крилаті ракети з Ту-95 у небі України: де зараз найбільша небезпека

Ворог підняв у повітря стратегічну авіацію вночі 4 вересня, під ранок Ту-95МС здійснили пусковий маневр. Це створило загрозу нової масованої атаки на Україну крилатими ракетами.

Повітряні сили інформують про рух цілей, зокрема ракет Х-101, та розповідають, де є найбільша загроза. А поки триває повітряна тривога, необхідно перебувати у безпечних місцях та не фільмувати роботу української Протиповітряної оборони.

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Масована атака ворога з повітря 4 вересня: що відбувається