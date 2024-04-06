Це відбувається вже 2 роки: чи пов'язаний обстріл України з підготовкою до наступу

Росія в ніч на 6 квітня знову здійснила атаку ракетами та дронами. Не варто це сприймати як помсту за удар по військових аеродромах країни-агресорки. Тут причина в іншому.

Про це 24 Каналу розповів офіцер ЗСУ, кавалер ордену Богдана Хмельницького Микола Мельник, зауваживши, що не варто думати, нібито в російських генералів, які розробляють операції з ракетних ударів, є якісь сентименти чи бажання помсти.

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Це – система, яка працює доволі злагоджено. У березні Україна мала кілька тижнів спокою, бо окупанти накопичували ракети та дрони. Зараз йдуть комбіновані удари. Вони спрямовані як на критичну інфраструктуру, так і на військові об'єкти. Українська ППО справляється, але інколи вона постає перед складним вибором.

Наша ППО здебільшого справляється. Ми бачимо, що росіяни використовують жахливу тактику, коли частину дронів відверто направляють на населені пункти. Так вони хочуть розхитати нашу ППО, щоб ми почали захищати населені пункти, а не стратегічні об'єкти. Іноді буває жахливий вибір, коли потрібно захистити або житловий будинок, або частину Збройних Сил України,

– сказав військовий.

Чого очікувати далі

Як наголосив Мельник, видається, що росіяни ще не затвердили той план наступу на літо – осінь 2024 року. Зараз йде стандартна ракетно-дронова війна. Це відбувається вже 2 роки. І українська ППО справляється з викликами.

Ймовірно, окупанти зараз дивляться, чи ослабне українська армія до літа. Адже людей в Силах оборони більше не стає, а законопроєкт про мобілізацію досі не ухвалений. Рішення про наповнення лінійних частин з тилових підрозділів не розв'яже проблему.

Росіяни дивляться і готують ресурсну базу. Також в них повних ходом працюють заводи з відновлення техніки та створюються нові дивізії. Вони дивляться, наскільки ослабне Україна до літа. У нас є дуже непогані розробки дронів. Але, якщо армія не наповниться простими солдатами, то наші перспективи у 2024 році будуть доволі туманними,

– зауважив військовий.

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