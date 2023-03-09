Чому Росія била по Україні дефіцитними ракетами: опозиціонер назвав головну причину

9 березня Росія знову запустила понад 80 різних ракет по території України. Серед них були й дефіцитні "Кинджали", яких в окупантів всього кілька десятків.

Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст Майкл Накі. За його словами, немає жодних раціональних військових причин, які можуть пояснити, навіщо Росія завдала черговий масований ракетний удар. Та ще й використала "Кинджали".

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План зруйнувати інфраструктуру провалився

Як нагадав Накі, стратегія знищення української енергетичної інфраструктури повністю провалилася. Вона полягала в регулярних масованих ударах, які поступово руйнували б наявну систему, щоб не було можливості перерозподіляти електроенергію.

Очевидно, що в Росії зараз немає можливості щоденно або щотижнево завдавати таких ударів. Між попередньою та теперішньою атакою минуло вже три тижні. Крім того, на вулиці вже плюсова температура, а усі наслідки поступово ліквідовують.

Накі вважає, що Росія повторює ці удари через політичну складову. У них немає успіхів, тому окупанти намагаються хоч щось зробити.

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Є втома від відсутності успіхів. Великий наступ Росії, про який багато говорили, виявився спробою просування на Донеччині. І не дуже успішною. Бахмут, хоч там і дуже складні бої, стоїть. Туди навіть приїхав Сирський… Успіхів мало. Це й дратує окупантів,

– зауважив Накі.

Сьогоднішній удар можна порівняти зі злобою, в якій немає будь-якого сенсу. Це – чистий терор, щоб потішити самолюбство російських загарбників.

Масований ракетний удар 9 березня: коротко