Коли може бути наступна атака на Київ: Світан оцінив рівень загрози

Упродовж останніх днів Росія вже двічі била по Києву балістичними ракетами, але усі цілі вдалося знищити. Путіну потрібен інформаційний привід, щоб показати, як він усіх перемагає.

Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан, прокоментувавши ракетний обстріл Києва 13 грудня та 11 грудня.

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Навіщо Росія стріляє по Києву балістикою

Як наголосив Світан, 14 грудня Владімір Путін збирається організувати так звану "велику пресконференцію", яку минулого року скасував. Йому потрібен інформаційний фон, що начебто він перемагає та "тримає в страху" столицю України.

Минулого року Владімір Путін не проводив традиційну пресконференцію . Тоді аналітики вважали, що він зробив це через невдачі на фронті.

У цьому контексті варто усвідомлювати, що ще один такий удар може повторитися і в ніч на 14 грудня. Станеться воно чи ні – ніхто точно не скаже. Але розумно буде підготуватися та в разі тривоги піти в укриття.

Масштабної атаки їм немає сенсу робити. Буде там 10 чи 100 ракет – створюється однаковий інформаційний феєрверк. Тут не в кількості ракет сенс. Їм потрібен відеоряд. Навряд чи буде масштабна атака. Але точно щось може бути,

– сказав Світан.

Паралельно можуть початися нові наступальні дії на Сході. Тут під атаку здатна потрапити будь-яка ділянка: від Куп'янська – до Вугледара. Зараз ґрунт дещо промерз, тому окупанти можуть спробувати активніше застосувати власну техніку. Але результат вже зрозумілий – буде багато знищених російських БМП, танків тощо.

Він може почати робити наступальні дії, щоб підкреслити "ореол сильного Путіна", який хоче послати кудись росіян з цим своїм посланням,

– сказав Світан.

Обстріл Києва 13 грудня: коротко