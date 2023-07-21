Атаки на Одесу та область триватимуть і далі, – ОК "Південь"

Після припинення дії зернової угоди російська армія почала цинічно обстрілювали портові міста нашої держави. Так, вочевидь, атаки Одеської області ще триватимуть впродовж певного часу.

Про це в ефірі телемарафону розповіла речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк. Вона наголосила, що росіяни продовжать обстріли, оскільки вони не досягли своєї мети попередніми атаками, передає 24 Канал.

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Росіяни продовжать обстріли Одещини

Гуменюк зазначила, що, за даними української розвідки, російські атаки на Одесу та область цілком імовірно будуть повторюватися. Водночас, на її думку, окупанти все ж можуть зробити перерву між обстрілами.

Цілком імовірно ворог може взяти паузу, зменшити атаку кількісно, але те, що будуть продовжувати (атаки на Одеську область – 24 Канал) – це очевидно,

– заявила вона.

Речниця ОК "Південь" зауважила, що росіяни не досягли своєї мети попередніми атаками на українське портове місто. Саме тому, за її словами, вони намагатимуться "тиснути далі" на нашу державу, обстрілюючи Одесу та область.

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