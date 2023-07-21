Атаки на Одесу та область триватимуть і далі, – ОК "Південь"
Після припинення дії зернової угоди російська армія почала цинічно обстрілювали портові міста нашої держави. Так, вочевидь, атаки Одеської області ще триватимуть впродовж певного часу.
Про це в ефірі телемарафону розповіла речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк. Вона наголосила, що росіяни продовжать обстріли, оскільки вони не досягли своєї мети попередніми атаками, передає 24 Канал.
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Росіяни продовжать обстріли Одещини
Гуменюк зазначила, що, за даними української розвідки, російські атаки на Одесу та область цілком імовірно будуть повторюватися. Водночас, на її думку, окупанти все ж можуть зробити перерву між обстрілами.
Цілком імовірно ворог може взяти паузу, зменшити атаку кількісно, але те, що будуть продовжувати (атаки на Одеську область – 24 Канал) – це очевидно,
– заявила вона.
Речниця ОК "Південь" зауважила, що росіяни не досягли своєї мети попередніми атаками на українське портове місто. Саме тому, за її словами, вони намагатимуться "тиснути далі" на нашу державу, обстрілюючи Одесу та область.
Росія 21 липня вчергове атакувала Одесу
- Ракетна атака Росії по Одесі розпочалася пізно вночі 21 липня. Так, окупанти вчергове обстріляли порти області, влучивши в зерносховища одного з сільськогосподарських підприємств.
- Згодом вони продовжили обстріли Одещини вже зранку 21 липня. Зокрема, ворог випустив 7 ракет, завдавши удару по важливому об'єкту критичної інфраструктури у Білгород-Дністровському районі області.
- Речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук пояснив, що обстріли росіянами Одеси пов'язані з виходом країни-агресорки з зернової угоди. Зокрема, ворог почав обстрілювати зернову інфраструктуру.
- На атаки Одеси також відреагували у Білому домі. Там зазначили, що таким чином Росія хоче знову блокувати українські порти та вчинити продовольчу загрозу для всього світу.
- Останні дні Росія почала активно застосовувати ракети типу "Онікс" для обстрілу Одеської області. Що відомо про цю ракету – читайте у матеріалі 24 Каналу.