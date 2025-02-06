Ще 9 постраждалих внаслідок обстрілу Полтави перебувають в лікарнях: що відомо про їхній стан
- Внаслідок обстрілу Полтави 1 лютого загинули 14 людей, 17 постраждали; дев'ять постраждалих перебувають у лікарнях.
- Медики забезпечують постраждалих необхідними засобами та ліками, надають супровід родинам.
Жителі Полтави, які постраждали внаслідок обстрілу 1 лютого, перебувають у лікарнях міста. Медики надали необхідну допомогу і зараз спостерігають за їхнім станом.
Про це пише 24 Канал з посиланням на заяву заступниці міського голови Полтави Лесі Марталішвілі, яку цитує Суспільне. Росія цинічно вдарила по місту надзвуковою ракетою, в результаті чого була сильно пошкоджена багатоповерхівка. Через ворожу атаку загинули 14 людей, а 17 – постраждали.
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Постраждалі полтавці знаходяться на стаціонарному лікуванні
Як доповіла заступниця міського голови під час засідання виконавчого комітету, 5 людей перебувають в обласній клінічній лікарні, 4 – у міських лікарнях. Четверо постраждалих знаходяться в реанімації. Надалі лікарі первинної ланки медицини будуть надавати супровід постраждалим родинам.
Загалом після атаки Росії по житловому будинку до лікарів звернулися 19 полтавці. 12 були госпіталізовані до реанімаційного та інших відділень. У міській раді зазначили, що всі пацієнти забезпечені необхідними засобами та ліками.
Що відомо про загиблих внаслідок ракетного удару по Полтаві
Серед 14 загиблих були діти. Росіяни вбили у Полтаві цілі родини та навіть тварин.
- Внаслідок атаки російської ракети загинула сім'я Яворських: мама, тато і 9-річна дитина. Мама Олена Яворська працювала в контакт-центрі "Нової Пошти", мала освіту вчительки біології, а її донечка Софійка була активною читачкою місцевої бібліотеки.
- Серед загиблих є полтавська волонтерка Анжела Дарбінян, яка померла разом із собакою.
- У лікарні померла внаслідок отримання важких травм померла медсестра Олена Скляр. Вона працювала в обласному шкірно-венерологічному диспансері.
- Унаслідок атаки також загинула акторка та співавторка постановок "Театру Сучасного Діалогу" Анастасія Кольвах. Дівчина активно волонтерила в Артпросторі "Культура" та працювала в ІТ-компанії.
- Внаслідок ракетного удару по Полтаві загинула родина Запішніх. Подружжя працювало в авіаконструкторському бюро та організовувало ігротеки. У сім'ї було двоє дітей – Діана та Даніїл.