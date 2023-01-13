Масований ракетний обстріл по позиціях ЗСУ на фронті: Жданов сказав, наскільки можливий сценарій

Росія могла би застосувати масований ракетний обстріл по позиціях ЗСУ. Однак у росіян проблеми з тактичними ракетами.

Таку думку озвучив військовий експерт Олег Жданов, повідомляє 24 Канал. Також Жданов припускав, чи припиняться масовані ракетні атаки без їхнього ідеолога Суровікіна.

Цікаво В ОК "Південь" розповіли, як Росія готується до нової ракетної атаки

Теоретично удари можливі

Жданов розповів, що теоретично масований ракетний обстріл по позиціях ЗСУ на фронті можливий. Росіяни намагались навіть застосовувати комплекси "Точка-У". Однак запасів виявилось не так багато, аби завдавати масованих ракетних ударів по районах оборони наших військ.

Тому вони застосовують тільки артилерію, зокрема, й реактивну для того, щоб завдавати ударів по наших військах. Однак для переднього краю треба мати надзвичайно багато артилерії. У перші місяці війни, коли Росія застосовувала тактику вогневого валу, фактично до осені, тоді це було ефективно,

– зазначив військовий експерт.

Він додав, що ефективно в тому плані, що можна дістатись до піхоти що сидить в окопах, яку важко дістати. Те, що Росія витрачала по 30 – 60 тисяч снарядів на день у початковий період війни, вона думала, що в них усе безкінечне. Ось так досягається ефективність – при такому скаженому використанні снарядів.

Жданов про сценарій масованого ракетного обстрілу по позиціях ЗСУ на фронті: дивіться відео

Проблема з тактичними ракетами

За словами військового експерта, Росія не може собі дозволити завдати масованого ракетного удару, бо в них пробіл з тактичними ракетами – їх немає. Вони намагались зняти "Точку-У" зі зберігання, бо вона в них з появою "Іскандера", взагалі була знята з озброєння.

"Іскандер" з дальністю 500 кілометрів не правильно використовувати по позиціях наших військ. Його можна використовувати по районах зосередження живої сили й техніки ворога. І те, при більш щільному розташуванні. А якщо вона більш розосереджена, то вона стає неефективною", – зауважив Жданов.

Як він зазначив, теоретично так, це можливе, практично ні. Нині для Росії і російської армії це задача, яку неможливо виконати.

Ракетні обстріли: останні новини