Залучали навіть пожежного робота, – у Тернополі розповіли про масштаб займання після атаки

У ніч проти 14 травня російські загарбники атакували ракетами Тернопіль. На щастя, рятувальникам вже вдалося приборкати вогонь.

Про це повідомив очільник Тернопільської ОВА Володимир Труш в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал. За його словами, наразі екологічної загрози для регіону немає.

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У Тернополі залучали пожежного робота

Як розповів Труш, останню пожежу ліквідували ввечері 14 травня, оскільки площа пожежі була дуже величезна – це майже 50 тисяч квадратних метрів.

Використовувалась спеціальна пожежна техніка, був залучений пожежний робот. Були місця, куди рятувальники не могли зайти. Тому з використанням цього робота було все ліквідовано,

– зазначив глава регіону.

Чи є екологічна загроза

За словами Труша, на місці події також працювали екологи. Однак станом на сьогодні загрози повторного загоряння чи екологічної небезпеки немає.

"Коли було гасіння пожежі, то горіла пластмаса. Звичайно, що загроза була. А після ліквідації пожежі загрози вже нема", – наголосив очільник ОВА.

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