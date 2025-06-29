Ракетний обстріл триває: вибухи чутно в Івано-Франківську, під загрозою Бурштин

Івано-Франківська область опинилася під ракетним ударом вночі 29 червня. Повітряні сили писали про загрозу для Бурштина.

Загалом масована комбінована атака ворога зосередилася на Заході країни. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.

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Вибухи в Івано-Франківську 29 червня: що відомо

Повітряну тривогу в Івано-Франківській області оголосили о 01:37 уночі 29 червня під час масованої повітряної атаки російської армії. Стало відомо з повідомлень моніторингових спільнот та Повітряних сил, що Україні загрожують БпЛА, балістика та крилаті ракети.

Після 4 ранку Повітряні сили писали про ракети з Ту-95МС, які прямували до Івано-Франківської області. Згодом у самому Івано-Франківську почули вибухи. Також відомо, що під загрозою ракетної атаки перебував Бурштин.

Місцеві мешканці у соціальних мережах повідомляли про звуки вибухів. Докладнішої інформації наразі немає. За повідомленнями Повітряних сил, атака на Захід України та інші регіони триває, повітряна тривога в усій країні.

Перед цим ударні БпЛА масовано атакували Львів, там чули гучні вибухи. Місту загрожували й ракети. Про вибухи писали також із Рівного, Київщини, Полтавської області, під особливо сильним ударом опинився Кременчук.

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