Ракетний обстріл вокзалу в Краматорську: усіх 99 поранених евакуювали до інших міст
9 квітня 2022 , 23:10Читать новость на русском
Джерело:CNN
Постраждалих людей від ракетного удару росіян по залізничному вокзалу в Краматорську евакуювали з міста. Людей вивезли до Києва та Дніпра.
20 поранених у важкому стані
Представник місцевої лікарні в Краматорську розповів журналістам CNN, що від ракетного обстрілу постраждало 99 людей. Більшість з них перевезли до Дніпра.
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Ще частина людей відправилася до Києва. Унаслідок обстрілу постраждали 80 дорослих та 19 дітей.
Повідомляється, що 20 поранених перебувають у важкому стані.
Росіяни обстріляли вокзал у Краматорську: коротко
- Російські окупанти зранку 8 квітня ракетами обстріляли залізничний вокзал у Краматорську. Українська влада повідомила, що загинули 52 людини.
- В Офісі Президента заявили, що російські окупанти знали, що на вокзалі були люди. Агресор цілеспрямовано здійснив обстріл, використавши комплекс "Точка-У".
- Російські війська завдали удару з тимчасово окупованого Шахтарська, що на Донеччині.
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