Люди відпочивали та жили: Зеленський показав ранок в обстріляній росіянами Затоці

російські військові зранку 26 липня вкотре атакували Одеську область, вдаривши ракетами з Чорного моря. Ціллю окупантів стало мирне селище Затока, яке щороку приймає тисячі відпочивальників.

Окупанти за все відповідатимуть, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський опублікував відео наслідків ранкового обстрілу Одеської області. Глава держави першим офіційно повідомив, що російські окупанти обстріляли Затоку.

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Лідер України наголосив, що в Затоці не було ані військових баз, ані солдатів. За словами Зеленського, російські терористи відповідатимуть за кожен обстріл.

Звичайне село Затока. Люди відпочивали та жили. Просто жили. Ні баз, ні військ. Просто терористам з росії захотілося постріляти. За все відповідатимуть. Кожен. Кожен "освободітєль", який руйнує наше життя,

– написав президент й опублікував відео.

Наслідки обстрілу Затоки в Одеській області: відео

Також відео наслідків обстрілу Затоки опублікували у пресцентрі сил Оборони Півдня України.

Окупанти обстріляли Затоку: відео наслідків

Рятувальники ліквідували пожежу

Об 11:45 у пресслужбі ДСНС повідомили, що пожежу, яка сталася внаслідок ракетного удару по селу Затока ліквідували. Повідомляється, що травмувався один чоловік. Також у ДСНС опублікували фото та відео наслідків ракетного удару ворога.

Ракетний обстріл Затоки / Фото ДСНС

Що відомо про обстріл Одеської області

Рано-вранці 26 липня у більшості регіонів України оголосили повітряну тривогу. Близько 5 ранку одесити почали повідомляти про потужний вибух у своєму місті. Також потужні вибухи прогриміли в Харкові та Миколаєві. Ворог атакував Одеську область зі стратегічних літаків з акваторії Чорного моря.

В оперативному командуванні "Південь" розповіли, що росіяни випустили по Одещині декілька ракет повітряного базування. Ворожі ракети влучили в приватні будівлі прибережних сіл, через що вони загорілись.

Речник Одеської ОВА Сергій Братчук розповів, що внаслідок обстрілу, на щастя, немає жертв. Натомість відомо, що постраждала одна людина.

Варто зазначити, що на Миколаївщині ворог атакував портову інфраструктуру. Також унаслідок обстрілу є влучання в авторинок та інші відкриті території передмістя. Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів, що росіяни випустили по Миколаївській області відразу 18 ракет.

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