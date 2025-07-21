Злітали кілька разів: масована атака по Україні виявила проблеми МіГ-31К
- Росія здійснила масовану атаку по Україні в ніч на 21 липня, але тактика запуску озброєнь виявила проблеми з бойовою спроможністю, особливо ракет "Кинджал".
- Внаслідок атаки було запущено близько 450 цілей, з яких ППО знищила 200 дронів і 24 ракети, а також було повідомлено про вибухи в Києві та західних регіонах України з жертвами та постраждалими.
Авіаційний експерт Костянтин Криволап зазначив, що росіяни вимушені піднімати літаки в напруженому режимі, що свідчить про серйозні проблеми з доставкою ракет "Кинджал".
В ніч на 21 липня Росія здійснила чергову масовану комбіновану атаку по Україні. Втім, тактика запуску деяких видів озброєння показала значні проблеми з бойовою спроможністю росіян.
Зокрема, це стосується ракет "Кинджал" та їхніх носіїв. На цьому зауважив авіаційний експерт Костянтин Криволап, передає 24 Канал.
Дивіться також Крилаті та аеробалістичні ракети не досягли своїх цілей, – Ігнат
Криволап переконаний, що подібна масована атака була такою собі відповіддю терористів на українські атаки по російських заводах, які працюють над виробництвом дронів та ракет.
Нагадаємо, що тільки за останні кілька днів в Росії потужна палало. Зокрема десятки дронів атакували Курську, Московську, Ростовську, Брянську, Калузьку та інші російські області. Також в Росії горіло АТ "Ангстем" – підприємство, що пов'язане з військово-промисловим комплексом ворога, зокрема зі створенням напівпровідникових виробів, мікроконтролерів і мікропроцесорів.
Цікава деталь в запускові
Втім, подібні масовані атаки Росії здійснювати вже дуже непросто. Для створення загрозливого ефекту росіяни намагалися зібрати "Шахеди", фальш-цілі, які тільки могли, додали ракети Х-101, “Калібри”, і намагалися бити "Кинджалами".
Дуже показово було – аби зробити 5 пусків "Кинджалів", росіянам довелося підіймати в небо 2 рази по 3 літаки. Імовірно, такою є фактична спроможність росіян запускати "Кинджали" з допомогою літаків МіГ-31К,
– зауважив авіаційний експерт.
Адже після вдалих українських атак по території ворога, з 10 – 12 модифікованих літаків МіГ-31К в росіян залишилось 6.
"Те, що росіяни були вимушені в такому напруженому режимі підіймати літаки, опускати, перезаряджати і знову підіймати – свідчить, що з цим засобом доставки в них є досить серйозні проблеми", – резюмував Криволап.
Головне по нічній атаці
- Росіяни запустили по Україні близько 450 цілей. ППО знищила 200 дронів і 24 ракети, 203 дрони-імітатори не досягли цілей – були локаційно втрачені. Вибухи лунали в Києві та західних регіонах України.
- За повідомленнями Юрія Ігната, на столицю прийшлося понад 15 прямих влучань.
- В Києві загинула одна людина, дев'ятеро постраждалих. На Франківщині постраждало четверо людей, серед яких дитина.