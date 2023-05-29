Ракетний обстріл Києва: через Росію наречені святкували весілля у бомбосховищі
У ніч на 29 травня російські окупанти атакували Київ ракетами та дронами, а вдень спробували обстріляти столицю балістикою. Це не завадило молодій парі відсвяткувати весілля, однак нареченим довелося це робити у бомбосховищі.
На початку робочого тижня закохані вирішили побратися у Києві. Їхнє свято під час ракетної атаки потрапило до етеру телемарафону, передає 24 Канал.
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Як пройшло весілля
Одразу після церемонії наречені спустилися до бомбосховища, тому що у столиці було оголошено повітряну тривогу, а згодом пролунали вибухи. На щастя, ніхто з гостей та молодят не постраждав.
Весілля фактично проходило у прямому етері. Церемонію провела Катя Краснікова з шоу "Одруження наосліп". Вона встигла усе зробити до ракетної атаки загарбників.
Що відомо про наречених
Молодят звати Саша та Даша. Олександр захищає Україну в лавах ЗСУ. На кадрах можна побачити його побратимів. А його наречена є військовою медикинею.
Молода дружина заявила, що вперше опинилася у бомбосховищі. До цього вона ховалась від обстрілів у бліндажах, підвалах та інших укриттях. А її чоловік назвав свій досвід незабутнім.
Весілля військового та медикині у київському бомбосховищі: відео
Більше про останню ракетну атаку окупантів по Києву
- Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що окупанти вдень 29 травня атакували Київ своїми "Калібрами" з півночі Росії. Вибухи було чути через кілька хвилин після оголошення повітряної тривоги.
- Загарбники обстріляли столицю через 6 годин після своєї нічної атаки. За інформацією КМВА, росіяни змінили тактику. Загарбники протягом травня намагалися завдати ракетних ударів по столиці 16 разів.
- Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів про успішну роботу ППО. За його словами, вдалося збити всі 11 ракет під час повторної атаки.