Ракетний обстріл Києва: через Росію наречені святкували весілля у бомбосховищі

У ніч на 29 травня російські окупанти атакували Київ ракетами та дронами, а вдень спробували обстріляти столицю балістикою. Це не завадило молодій парі відсвяткувати весілля, однак нареченим довелося це робити у бомбосховищі.

На початку робочого тижня закохані вирішили побратися у Києві. Їхнє свято під час ракетної атаки потрапило до етеру телемарафону, передає 24 Канал.

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Як пройшло весілля

Одразу після церемонії наречені спустилися до бомбосховища, тому що у столиці було оголошено повітряну тривогу, а згодом пролунали вибухи. На щастя, ніхто з гостей та молодят не постраждав.

Весілля фактично проходило у прямому етері. Церемонію провела Катя Краснікова з шоу "Одруження наосліп". Вона встигла усе зробити до ракетної атаки загарбників.

Що відомо про наречених

Молодят звати Саша та Даша. Олександр захищає Україну в лавах ЗСУ. На кадрах можна побачити його побратимів. А його наречена є військовою медикинею.

Молода дружина заявила, що вперше опинилася у бомбосховищі. До цього вона ховалась від обстрілів у бліндажах, підвалах та інших укриттях. А її чоловік назвав свій досвід незабутнім.

Весілля військового та медикині у київському бомбосховищі: відео





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