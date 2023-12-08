Кілька цілей: що означає перехід російських атак від дронів до ракет

В ніч на 8 грудня окупанти атакували "Шахедами" по Україні, а вже вранці запустили крилаті ракети. Терор з боку Росії триватиме і надалі.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Владислав Селезньов, прокоментувавши ракетний удар по Україні 8 грудня. Найімовірніше, попередні атаки дронами були спробою виявити місця розташування зенітних ракетних комплексів, радарів тощо.

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Що далі може зробити Росія

Як наголосив Селезньов, ще минулого тижня окупанти запускали дрони за специфічними маршрутами. Цілком імовірно, що це була підготовка до подальших ракетних ударів. Окупанти хотіли визначити місця розташування ППО, щоб згодом завдати ефективніший удар.

Цього разу ракети запустили з території Бєлгородської області. Вони пройшли через Харків в бік міста Дніпро. А вже потім – рушили вздовж ріки Дніпро до Києва.

Дещо дивна траєкторія. Мабуть, ворог сподівався, що над акваторією річки немає майданчиків, де ми тримаємо наші пускові установки протиракетної оборони. Чи досягли вони успіху? Більшість ракет вдалося знищити. Результат для ворога не дуже вдалий. Наші оператори систем ППО непогано відпрацювали,

– сказав Селезньов.

8 грудня ворог вперше за тривалий час запустив ракети з бомбардувальників Ту-95МС. Окупанти не використовували ці літаки для ударів упродовж 79 днів.

Зрозуміло, що у ворога є ресурси, які він надалі буде використовувати. Ракетний терор продовжиться. Але сумнівно, що окупанти прив'язуватимуться до певних дат. Найімовірніше, вони орієнтуватимуться на періоди, коли енергетична інфраструктура України буде максимально завантаженою, щоб завдати якнайбільше шкоди.

Це означає, що у будь-який період під час зими ми маємо бути готовими до таких ударів. Ворог не звертає уваги на втрати серед цивільних та інші наслідки. Їхня ціль – знищення оборонно-промислового комплексу, ключових логістичних хабів, критичної та енергетичної інфраструктури,

– пояснив Селезньов.

Ракетний удар 8 грудня: коротко