Бурштинська центральна міська лікарня залишилася без тепла унаслідок російської атаки

У Бурштинській центральній міській лікарні на Івано-Франківщині через обстріли 25 грудня було зупинено теплопостачання. У місті тривають відновлювальні роботи.

Як розповіла директорка лікарні Галина Борецька, теплопостачання відсутнє з 7:00 ранку, однак станом на 13:00 температура у відділеннях залишалась задовільною. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне Івано-Франківськ.

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Яка ситуація у Бурштинській лікарні на Івано-Франківщині

Бурштинська центральна міська лікарня з 7 години ранку залишається без теплопостачання після обстрілу з боку Росії. Втім, температура залишилася задовільною. У ОВА заявляють, що теплопостачання відновлене.

Ми вже провели успішний пробний запуск котельні. Звісно, що вона не запускається одразу, треба певних моментів дотриматися, перевірити, чи є в системі вода, налагодити пускові механізми. Котельня задовольняє потреби всієї лікарні, і в нас буде тепло у всьому медзакладі,

– пояснює Галина Борецька.

Будівництво автономної котельні на дровах почалося у вересні 2024 року. Вона здатна повністю обігріти лікарню, зазначив відповідальний за теплопостачання Михайло Драч.

"Ми, напевно, недооцінюємо свої ресурси. Коли кажуть, що палити дровами не вигідно, то хочу відповісти, що ми були в Австрії, у Швейцарії – там палять дровами. Правда, з них роблять газ, і тим піролізним газом опалюють. Ми поки що на першій стадії цих реформ, але рухаємося у правильному напрямі. Ця котельня в повному обсязі забезпечить теплом всі корпуси. І що б не сталося – вона буде працювати", – каже він.

Як відновлюють теплопостачання у Бурштині

За словами міського голови Василя Андрієшина, для повного відновлення теплопостачання в Бурштині знадобиться кілька днів. У місті вже збудовано п'ять нових котелень, три з яких планують запустити до 27 грудня. Ще дві, призначені для опалення ліцеїв, почнуть працювати пізніше.

Світлани Онищук, голова Івано-Франківської ОВА повідомила, що влада проводить оперативні наради щодо наслідків ворожого ракетного удару. Теплопостачання у місті намагаються відновити якомога швидше.

Відновлювальні роботи у Бурштині тривають: фото Івано-Франківської ОВА

Тепло подали до медичних установ – лікарні та паліативного центру, де вже працює одна з модульних котелень.

На інших котельнях, на 8 та 10 мегават, тривають будівельні та пусконалагоджувальні роботи.

У місті також працюють 9 пунктів незламності, за потреби можуть розгорнути додаткові мобільні.

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