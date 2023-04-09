Ворог вдарив по Чернігівщині та, ймовірно, зруйнував міст: у ЗСУ сказали, чи є жертви

Російські окупанти завдали чергового ракетного удару по Чернігівській області, внаслідок чого є руйнування цивільної інфраструктури. Себто, ймовірно, був пошкоджений міст.

У неділю, 9 квітня, близько 12:00 росіяни атакували один з населених пунктів Чернігівської області, що розташований неподалік від кордону з державою-терористкою. Власне, вибух прогримів в районі села Грем'яч.

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Чи є втрати серед цивільних

Як зазначили в Оперативному командуванні "Північ", внаслідок обстрілу відбулося руйнування цивільної інфраструктури населеного пункту. Ймовірно, ворог поцілив у міст через річку Судість в цьому регіоні (про це раніше писали ЗМІ, однак від ЗСУ інформації станом на 19:00 не було).

Про втрати серед місцевого населення інформація не надходила,

– також йдеться в повідомленні.

Окрім того, видання Суспільне з посиланням на старосту Грем'яча Андрія Ірха писало, що ракета впала за селом та постраждалих серед цивільного населення немає.

Терор населення продовжується

У ніч проти 9 квітня російські загарбники завдали потужного та смертельного удару по Запоріжжю, через що під завалами опинились люди. Серед постраждалих була жінка. На щастя, її рятувальникам вдалось дістати з-під руїн будинку. Разом з тим було відомо, що загинуло дві особи, зокрема, 11-річна дівчинка.

Окрім того, в Генштабі повідомляли, що ворог на окупованих територіях вдирається в помешкання людей, яких підозрює у підтримці України та ЗСУ, та обшукує їх. Зокрема, таке відбувається в Старобільську. Що важливо, особливо "неугодних українців" окупанти вивозять у невідому напрямку.

Також на регулярній основі трапляться атаки безпілотними літальними апаратами. Однак, як зазначав військовий експерт і аналітик Андрій Харук, наша держава вже отримала від партнерів ЗРК Avenger. Очевидно, вони повинні підсилити ППО та мінімізувати наслідки від терору окупантами цивільного населення.

Що ворог атакував саме міст, також підтвердив голова РВА Сергій Сергієнко. Він зазначив, що переправа розташована між селами Мурав'ї та Грем'яч.