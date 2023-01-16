У Дніпрі загинули 3 дітей внаслідок ракетного удару по багатоповерхівці: відомі імена

Російський ворог завдав ракетного удару по багатоповерхівці у Дніпрі. На жаль, внаслідок атаки загинули троє дітей.

Так, кількість загиблих у Дніпрі зросла до 40 осіб. Також є багато постраждалих. Пошуки людей під завалами досі тривають.

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Що відомо про дітей, які загинули у Дніпрі

Департамент гуманітарної політики міської ради підтвердив загибель дітей внаслідок ракетної атаки. Їхні імена:

Максим Богуцький – випускник минулого року НВК №111,

Марія Лебідь – навчалася в НВК №66.

Зауважимо, що ім'я третьої загиблої дитини наразі невідоме.



Загиблий Максим Богуцький / фото Департамент гуманітарної політики



Загибла Марія Лебідь / фото Департамент гуманітарної політики

Ракетний удар по Дніпру: останні новини

Російські загарбники 14 січня завдали удару по Дніпру. У мережі показали квартиру загиблого тренера з боксу Михайла Кореновського до та після прильоту ракети.

Наразі безвісно зниклі – 46 осіб, з яких перебування 11 осіб встановлено, доля 35 осіб з'ясовується.

Окрім цього, трагічна історія трапилась із родиною, яка втекла від обстрілів з Нікополя до Дніпра. Так, подружжя Ірини та Максима загинуло внаслідок влучання ракети у багатоповерхівку. Сиротами залишились 9-річний Тимур та 14-річна Кароліна.

Через влучання ворожої ракети в багатоповерхівку Дніпра загинуло дві найкращі подруги Ірина та Ольга, які в момент атаки проходили повз будинок.

До речі, президент Володимир Зеленський відреагував на терористичний російський удар по житловому будинку в Дніпрі. Він заявив, що всіх причетних до цього терору обов'язково знайдуть.

Також на ракетний обстріл відреагував міністр оборони Олексій Резніков. Він наголосив, що усіх воєнних російських злочинців очікує трибунал.

Зверніть увагу, що пошукова операція триває вже понад 40 годин. Під завалами все ще перебувають люди. Рятувальники продовжують розбирати рештки під'їзду.

На місці розгорнули мобільні пункти допомоги. Постраждалі можуть там зігрітися, поїсти, отримати різноманітну допомогу, зокрема юридичну. Небайдужі мешканці Дніпра приносять воду, їжу, іграшки та одяг.

Редакціяприносить глибокі співчуття близьким та друзям. Світла пам'ять дітям.