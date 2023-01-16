У Дніпрі загинули 3 дітей внаслідок ракетного удару по багатоповерхівці: відомі імена
16 січня 2023, 12:50Читать новость на русском
Російський ворог завдав ракетного удару по багатоповерхівці у Дніпрі. На жаль, внаслідок атаки загинули троє дітей.
Так, кількість загиблих у Дніпрі зросла до 40 осіб. Також є багато постраждалих. Пошуки людей під завалами досі тривають.
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Що відомо про дітей, які загинули у Дніпрі
Департамент гуманітарної політики міської ради підтвердив загибель дітей внаслідок ракетної атаки. Їхні імена:
- Максим Богуцький – випускник минулого року НВК №111,
- Марія Лебідь – навчалася в НВК №66.
Зауважимо, що ім'я третьої загиблої дитини наразі невідоме.
Загиблий Максим Богуцький / фото Департамент гуманітарної політики
Загибла Марія Лебідь / фото Департамент гуманітарної політики
Ракетний удар по Дніпру: останні новини
- Російські загарбники 14 січня завдали удару по Дніпру. У мережі показали квартиру загиблого тренера з боксу Михайла Кореновського до та після прильоту ракети.
- Наразі безвісно зниклі – 46 осіб, з яких перебування 11 осіб встановлено, доля 35 осіб з'ясовується.
- Окрім цього, трагічна історія трапилась із родиною, яка втекла від обстрілів з Нікополя до Дніпра. Так, подружжя Ірини та Максима загинуло внаслідок влучання ракети у багатоповерхівку. Сиротами залишились 9-річний Тимур та 14-річна Кароліна.
- Через влучання ворожої ракети в багатоповерхівку Дніпра загинуло дві найкращі подруги Ірина та Ольга, які в момент атаки проходили повз будинок.
- До речі, президент Володимир Зеленський відреагував на терористичний російський удар по житловому будинку в Дніпрі. Він заявив, що всіх причетних до цього терору обов'язково знайдуть.
- Також на ракетний обстріл відреагував міністр оборони Олексій Резніков. Він наголосив, що усіх воєнних російських злочинців очікує трибунал.
- Зверніть увагу, що пошукова операція триває вже понад 40 годин. Під завалами все ще перебувають люди. Рятувальники продовжують розбирати рештки під'їзду.
- На місці розгорнули мобільні пункти допомоги. Постраждалі можуть там зігрітися, поїсти, отримати різноманітну допомогу, зокрема юридичну. Небайдужі мешканці Дніпра приносять воду, їжу, іграшки та одяг.