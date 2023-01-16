У Дніпрі загинули 3 дітей внаслідок ракетного удару по багатоповерхівці: відомі імена

16 січня 2023, 12:50
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Джерело:

Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради

Російський ворог завдав ракетного удару по багатоповерхівці у Дніпрі. На жаль, внаслідок атаки загинули троє дітей.

Так, кількість загиблих у Дніпрі зросла до 40 осіб. Також є багато постраждалих. Пошуки людей під завалами досі тривають.

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Що відомо про дітей, які загинули у Дніпрі

Департамент гуманітарної політики міської ради підтвердив загибель дітей внаслідок ракетної атаки. Їхні імена:

  • Максим Богуцький – випускник минулого року НВК №111,
  • Марія Лебідь – навчалася в НВК №66.

Зауважимо, що ім'я третьої загиблої дитини наразі невідоме.


Загиблий Максим Богуцький / фото Департамент гуманітарної політики


Загибла Марія Лебідь / фото Департамент гуманітарної політики

Редакція 24 Каналу приносить глибокі співчуття близьким та друзям. Світла пам'ять дітям.

Ракетний удар по Дніпру: останні новини

  • Російські загарбники 14 січня завдали удару по Дніпру. У мережі показали квартиру загиблого тренера з боксу Михайла Кореновського до та після прильоту ракети.
  • Наразі безвісно зниклі – 46 осіб, з яких перебування 11 осіб встановлено, доля 35 осіб з'ясовується.
  • Окрім цього, трагічна історія трапилась із родиною, яка втекла від обстрілів з Нікополя до Дніпра. Так, подружжя Ірини та Максима загинуло внаслідок влучання ракети у багатоповерхівку. Сиротами залишились 9-річний Тимур та 14-річна Кароліна.
  • Через влучання ворожої ракети в багатоповерхівку Дніпра загинуло дві найкращі подруги Ірина та Ольга, які в момент атаки проходили повз будинок.
  • До речі, президент Володимир Зеленський відреагував на терористичний російський удар по житловому будинку в Дніпрі. Він заявив, що всіх причетних до цього терору обов'язково знайдуть.
  • Також на ракетний обстріл відреагував міністр оборони Олексій Резніков. Він наголосив, що усіх воєнних російських злочинців очікує трибунал.
  • Зверніть увагу, що пошукова операція триває вже понад 40 годин. Під завалами все ще перебувають люди. Рятувальники продовжують розбирати рештки під'їзду.
  • На місці розгорнули мобільні пункти допомоги. Постраждалі можуть там зігрітися, поїсти, отримати різноманітну допомогу, зокрема юридичну. Небайдужі мешканці Дніпра приносять воду, їжу, іграшки та одяг.

Автор: Софія Ковнір