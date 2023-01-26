Наслідки нічної атаки: у Дніпрі росіяни влучили у промислове підприємство

Росіяни у ніч проти 26 січня здійснили ракетну та масовану атаку дронами по Україні. Відомо, що під час цього приліт зафіксували у Дніпрі. З урахуванням інформації від Повітряних сил, це була таки ракета.

Про те, що у місті стався приліт, повідомив глава Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук. За його словами, минулося без жертв.

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Що відомо про приліт у Дніпрі

Повідомлення від Лукашука було максимально стислим. Він о 01:15 написав у телеграмі: "є влучання у промислове підприємство". Також супроводив своє повідомлення відомостями про те, що внаслідок атаки жертв не було.

Нагадаємо, що Дніпропетровщина 25 та 26 січня була під загрозою ракетних і атак дронами. Ще о 22:25 Лукашук наголосив на загрозі ракетних ударів. О 00:05 він додав, що "небезпека не минула". Також глава облради підкреслив, що зберігається загроза повторних пусків.

За лічені хвилини він додав, що у повітряному просторі Дніпропетровщини також зафіксували "Шахіди". Він висловив сподівання, що "скоро їх тут не буде".

І вже менш як за годину надійшло повідомлення про приліт. Звідки ми взяли інформацію про ракету? З допису Повітряних сил ЗСУ. У відомстві зазначили, що цієї ночі ворог випустив 24 дрони, щоб атакувати Україну. І всі "Шахіди" вдалося знищити.

Загроза атаки була й на Київщині

Під загрозою атаки дронами цієї ночі була також Київщина. У КМВА закликали мешканців не ігнорувати сигнали про повітряну тривогу. У відомстві підкреслили, що розслаблятися та нехтувати власною безпекою аж ніяк не можна.

Ось кілька аргументів, які повинні раз і назавжди відбити у вас бажання ігнорувати сирени. Пам'ятайте, що ворог надзвичайно підступний. І якщо одного разу минулося, то це не гарантія того, що так станеться знову. Ось що написали у КМВА: