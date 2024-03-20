Дивом виліз на кондиціонер, – харків'янин розповів деталі останнього обстрілу

Вдень 20 березня росіяни завдали удару по багатоповерховому офісному приміщенню в Харкові. Внаслідок атаки є загиблі. Також під завалами перебувають люди.

Ворог вдарив по будівлі в Холодногірському районі міста в розпал робочого дня, коли в ній перебувала найбільша кількість працівників. За попередньою інформацією, окупанти атакували Харків крилатою ракетою.

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"Це акт тероризму"

Росіяни серед дня атакували промислову зону в одному з районів Харкова. В будівлі, в яку влучила ракета, розташовувалися виключно цивільні компанії.

Володимир Тимошко, керівник поліції Харківської області, розповів 24 Каналу, що всі, хто перебуває на місці події можуть засвідчити, що жодної військової техніки поруч немає. Росіяни вдарили саме по цивільному об'єкту.

Це можна розцінювати як акт тероризму, вчинений з метою знищення населення,

– наголосив Тимошко.

Слідчі та прокурори вже оглянули місце подій та знайшли залишки ракети. Як сказав керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков, за попередніми даними, це ракета Х-59.

Саме цією ракетою було завдано удар по будівлі приватно-комерційного підприємства внаслідок чого виникла масштабна пожежа,

– пояснив він.

Фільчаков повідомив, що після атаки росіян, на жаль, одна людина загинула. Також за медичною допомогою звернулися 5 постраждалих. Всі вони цивільні особи і є працівниками підприємств. Пізніше мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що кількість загиблих та постраждалих зросла. Станом на 17:25 відомо про 5 загиблих та 7 поранених. Зараз пошукові роботи тривають.

"За оперативними даними в приміщеннях перебувало ще до 10 цивільних осіб. Зараз здійснюються пошуково-рятувальні заходи щодо встановлення цих осіб", – зазначив керівник Харківської обласної прокуратури.

В будівлі ще залишились люди

Після удару та руйнування, яке він спричинив, люди були заблоковані на різних поверхах. На щастя, одному з працівників, який перебував на 5-му поверсі, вдалося врятуватися.

Під час удару мене завалило, потім розпочалась пожежа, і я дивом виліз на кондиціонер, на вулицю. Сидів там, поки мене не зняли пожежники. Ще три людини залишились в будівлі, не знаю, що з ними,

– розповів Едуард, співробітник підприємства, яке виготовляло електричні шафи.

Співробітникам підприємства, яке очолює Семен, також вдалося врятуватися під час удару.

Люди працювали на п'ятому поверсі. Серед моїх співробітників, на щастя, немає постраждалих, усіх вивели. Тільки одна дівчина руку порізала,

– зазначив він.

За словами Семена, в цій будівлі орендували приміщення виключно цивільні підприємства – типографія, рекламні агенції. Зокрема компанія Семена виробляє паперові форми для кондитерських виробів.

Наслідки удару росіянами по офісному приміщенню в Харкові / Фото 24 Канал

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