Можуть ухвалити допомогу для України заодно: у США готуються голосувати за підтримку Ізраїлю

Після атаки Ірану на Ізраїль Конгрес США планує проголосувати за законопроєкт про надання підтримки країні. Водночас зростає тиск на депутатів щодо прийняття пакета допомоги для України.

Власне, у ніч проти 14 квітня Іран випустив декілька сотень цілей по Ізраїлю. Палата представників США оголосила про намір провести голосування наступного тижня. Законопроєкт має на меті підтримку союзника та протидію Ірану та його терористичним угрупованням.

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Допомога на підході

Лідер більшості Стів Скаліз заявив, що деталі голосування оголосять найближчим часом. Це рішення викликало нову хвилю закликів до підтримки не лише Ізраїлю, а й України та Тайваню.

У світлі несправедливої атаки Ірану на Ізраїль Палата перейде від раніше оголошеного законодавчого графіка наступного тижня до розгляду законодавства, яке підтримує нашого союзника Ізраїль та притягує до відповідальності Іран та його терористичні проксі,

– сказав Скаліз.

Сенатська меншість на чолі з Мітчем МакКоннеллом закликала Палату представників розглянути пакет закордонної допомоги, який був прийнятий Сенатом. Він передбачає "критично важливі ресурси" для Ізраїлю, "затриману смертоносну допомогу" для України та підтримку Тайваню.

Демократи приєдналися до МакКоннелла, закликаючи спікера Майка Джонсона прискорити голосування за пакет, який також включає допомогу Україні. Пакет допомоги був заблокований протягом двох місяців після його прийняття Сенатом.

У Конгресі ми також повинні діяти. Спікер Джонсон повинен винести на розгляд додатковий пакет допомоги Ізраїлю, щоб підтримати їх у цей важкий час,

– заявив політик Майк Лоулер.

Більше про іранську атаку

У ніч проти 14 квітня, за оновленими даними, Іран випустив близько 300 ракет по Ізраїлю. Більшість цілей вдалось збити, щонайголовніше, зокрема, завдяки підтримці з боку Сполучених Штатів Америки.

У Тегерані заявляють, що цей обстріл є відповіддю на атаку Ізраїлю на місто Дамаск в Сирії 1 квітня, де загинули три вищі іранські командири та чотири офіцери.

Водночас Тель-Авів готує відповідь на удар з боку Ірану, про що пишуть авторитетні міжнародні ЗМІ. З посиланням на високопосадовців журналісти заявляють, що вже відбувалося засідання військового кабінету Ізраїлю.