Шоста жертва атаки по Кривому Розі працювала у лабораторії технікуму, в яку поцілили росіяни
Джерело:Сергій Лисак
Російські військові 31 липня завдали ракетного удару по Кривому Розі. Окупанти поцілили у житловий будинок і заклад освіти. Одна з жертв працювала у лабораторії останнього.
За наявною інформацією, внаслідок ракетного удару вщент зруйновані два корпуси освітнього закладу. Оскільки атаку ворог здійснив на початку тижня з самого ранку, то не минулося без жертв і багатьох постраждалих.
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Ракета влучила у лабораторію
Як зазначив Сергій Лисак, глава Дніпропетровської ОВА, до повномасштабного вторгнення у закладі здобували освіту пів сотні хлопців і дівчат. Усі вони освоювали технічні професії. На жаль, наразі два корпуси зруйновані повністю, а ще два – сильно понищені росіянами.
Власне, ракета окупантів влетіла у лабораторію цього освітнього закладу. Внаслідок цього загинула жінка, котра у ній працювала. Її тіло рятувальники дістали з-під завалів. Жінка стала шостою жертвою російських терористів.
Ракетний удар по Кривому Рогу: що відомо
- Російські загарбники атакували Кривий Ріг з самого ранку. Повітряну тривогу у Дніпропетровській області оголосили о 09:03, а вже о 09:08 стало відомо про вибухи у місті.
- Через 10 хвилин глава ОВА Сергій Лисак підтвердив приліт по Кривому Рогу. Він також попрохав дотримуватися інформаційної тиші й пообіцяв згодом поділитися подробицями.
- Невдовзі він зазначив, що ворог ракетами влучив у житловий будинок у Кривому Розі. Кілька поверхів знищені вщент. Крім того, мішенню стала будівля одного з освітніх закладів міста. Власне, мовиться про лабораторію, в якій виявили тіло шостої жертви ракетного удару.
- Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зранку зауважив, що окупанти могли атакувати Кривий Ріг балістичними ракетами. Мовиться про "Іскандер-М". Власне, тому було настільки мало часу між оголошенням повітряної тривоги та самими прильотами.
- Станом на 19:00 пошуково-рятувальні роботи завершилися. Відомо, що ворог забрав життя 6 людей. Ще 75 мешканців Кривого Рогу зазнали поранень. Також з-під завалів вдалося врятувати трьох людей, зокрема 10-річну дитину.