Окупанти вдарили по Кривому Рогу ракетами: є поранений і значні руйнування

Росіяни ввечері 6 грудня атакували Кривий Ріг. По об'єкту промислової інфраструктури вдарили балістичними ракетами.

Такі ракети підлітають за лічені хвилини, тому це ускладнює роботу ППО. Про це розповів голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул. Він нагадав, що вибух у місті чули о 18:00.

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Окупаційно-терористичні війська завдали ракетного удару по одному з об'єктів промислової інфраструктури міста. Попередньо – балістичні ракети, час підльоту яких лічені хвилини. Тому з ними дуже складно працювати ППО,

– розповів Вілкул.

Є поранений та руйнування

Внаслідок удару поранення зазнав чоловік 1984 року народження. Його забрали до лікарні.

Крім того, Вілкул розповів, що руйнування – значні. Він повернувся з місця удару, де організовували роботу з ліквідації наслідків атаки. Чиновник запевнив, що задіяли та працюють всі необхідні служби.

Попередній удар по Кривому Рогу

Напередодні, 5 грудня, росіяни також вдарили трьома ракетами по Кривому Рогу.

Унаслідок удару одна людина загинула. Загиблому був 41 рік. Він працював на промисловому підприємстві, куди й прилетіли ракети.

Трьох постраждалих доправили до місцевої лікарні.

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