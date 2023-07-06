У Львові ракета влучила у багатоповерхівку: з'явились жахливі кадри з місця прильоту
Вночі 6 липня російська ракета влучила у багатоквартирний будинок у Львові. На жаль, внаслідок удару є багато жертв та поранених.
Наразі на місці прильоту працюють усі відповідні служби. 24 Канал детальніше покаже і розкаже, що там відбувається.
Важливо Нічний удар по Львову: з-під завалів житлового будинку витягли тіла 3 загиблих
Жахливі наслідки прильоту у Львові
Нічна тривога лунала по всій Україні. І, на жаль, ворожа ракета влучила у багатоповерхівку у Львові. Через це було пошкоджено близько 60 квартир та 50 авто.
Станом на ранок 6 липня відомо, що кількість постраждалих зросла до 8 осіб. А загиблих вже 3.
На місці прильоту було загоряння, яке оперативно загасили. Зараз на місці працюють пожежники, медики та спеціалісти ДСНС. Людям надають усю необхідну допомогу.
Що відбувається на місці прильоту у Львові / фото 24 Каналу
Зауважимо, що наразі Стрийська вулиця буде перекрита, поки надзвичайники не розберуть завалів і не витягнуть усіх загиблих.
Нічна ракетна атака України: що відомо
- У ніч проти 6 липня по всій Україні лунала повітряна тривога. Була загроза ракетних ударів та дронами-камікадзе.
- На жаль, під час ракетної атаки по Львову постраждав житловий будинок. Голова Львівської ОВА Максим Козицький оприлюднив моторошні відео з місця подій. На кадрах видно, що верхнього поверху будинку фактично немає. На його місці – руїни.
- Перші вибухи у Львові прозвучали близько 2:30. Вони були настільки потужними, що у людей тряслись вікна.
- Мер Андрій Садовий зазначив, що руйнування будинку – дуже значні. Терористичний обстріл пошкодив близько 60 квартир та 50 автомобілів. Людей, що мешкали у будинку, доведеться відселяти.
- Після удару спалахнула пожежа, яку вдалось швидко загасити рятувальникам. Влада запевнила, що усі необхідні служби перебувають на місці. До будинку прибули співробітники ДСНС, медики та поліція.