Росія застосувала Х-59 – загинув 12-річний хлопчик: що відомо про атаку на Миколаїв 19 липня

Російська армія 19 липня ввечері здійснила ракетний обстріл житлового району в Миколаєві. Постраждав багатоквартирний будинок. На жаль, є жертви та постраждалі.

За словами міського голови Олександра Сєнкевича, вибух прогримів близько 17:15, повітряна тривога пролунала о 16:50. У цьому матеріалі 24 Канал розповідає усе про обстріл.

Дивіться також Росія вдарила по житловому району Миколаєва

Жертви і постраждалі внаслідок обстрілу

Станом на ранок 20 липня відомо про чотирьох загиблих, ще 24 особи постраждали.

Серед жертв атаки окупантів є 12-річний хлопчик, а також літня жінка. Поранених доправили до медичних закладів з травмами різного ступеня тяжкості.

Рятувальники та поліцейські обстежують місце події. Окрім трьох будинків, руйнувань зазнав і дитячий садок,

– пише голова МВС Ігор Клименко.

Мати загиблої дитини – у стані шоку. Їй на допомогу прийшли психологи Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Наслідки ракетної атаки на Миколаїв / Фото ДСНС

Яку зброю застосувала російська армія

Біля постраждалого будинку розгорнули штаб допомоги. Туди можуть звертатися потерпілі, зокрема, якщо вони втратили майно внаслідок обстрілу.

Влучили загарбники в дитячий майданчик поблизу звичайної багатоповерхівки, ймовірно, саме ракетою Х-59. Це радянська авіаційна тактична крилата зброя класу "повітря – земля".

Дальність польоту коливається залежно від модифікації, але загалом становить від 100 до 285 кілометрів. Вага бойової частини – близько 320 кілограмів.

Розробники Х-59 – російські інженери зі закритого міста Дубна, що розташоване під Москвою. Наразі виготовляє зброю конструкторське бюро "Радуга", яке є головним підприємством Росії зі збирання авіаційних ракет.

Дивіться також Чи зможе Польща збивати російські ракети над Україною і чому в США та НАТО проти

Правоохоронці збирають докази злочину

За процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури розпочали досудове розслідування. Власне, за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

Це частина 2 статті 438 Кримінального кодексу України.

На місці події працюють прокурори, слідчі СБУ та Національної поліції,

– пише Офіс Генерального прокурора.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім стверджує, що ще до приїзду карет швидкої допомоги небайдужі жителі кинулись допомагати постраждалим.

Реакція президента України Зеленського

Український президент Володимир Зеленський висловив співчуття рідним та близьким загиблих внаслідок ракетного удару по Миколаєву.

Росія щодня доводить своїм терором, що тиску на неї замало. Таке знищення життя має бути зупинене. Потрібні нові рішення на підтримку нашого захисту. Росія повинна відчути силу світу,

– написав глава держави.

Дивіться також Зеленський назвав умову, за якої можна погодитися на дипломатичне врегулювання з Росією

Вочевидь, згадуючи про "нові рішення на підтримку захисту", президент мав на увазі посилення протиповітряної оборони та постачання додаткового озброєння від партнерів.