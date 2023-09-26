Росіяни завдали ракетного удару по Миколаєву: у що влучив агресор

Ввечері 26 вересня окупанти вдарили ракетою по Миколаєву. Ворог атакував об'єкт інфраструктури на околицях міста.

Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА. Внаслідок обстрілу спалахнула пожежа, передає 24 Канал.

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Військові країни-терориста завдали ракетного удару по Миколаєву близько 9 години вечора.

Влучання відбулось в об'єкт інфраструктури на околицях міста. Детальна інформація уточнюється,

– зазначив Віталій Кім.

У ДСНС розповіли, що в результаті влучання зайнялася суха трава та чагарники. Вогнеборці оперативно ліквідували пожежу на площі 5 гектарів.

Наслідки ракетного удару по Миколаєву / Фото ДСНС

До речі, вночі на Миколаївщині ППО збила шість дронів-камікадзе "Шахед". У Березнегуватській громаді внаслідок падіння уламків ворожого безпілотника виникла пожежа на агропідприємстві. Її вже ліквідували. Попередньо, минулося без постраждалих.

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