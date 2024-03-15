Вранці країна-агресорка вдарила по Одесі балістичною ракетою. Не встигли люди оговтатися від одного удару, як за ним відбувся другий.

Саме цей другий удар "Іскандером" забрав життя більшості людей. Серед них були рятувальники і медики, які прибули на допомогу постраждалим під час першої хвилі атаки. Були й цивільні, які вибігли на вулицю, аби просто знайти сховок.

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Не встигли сховатися

Ймовірно, противник навмисно використав балістику, аби не дати змогу людям спуститися в укриття. Адже, швидкість польоту таких ракет висока. Дуже часто перші вибухи лунають одразу за тривогою, або навіть до неї. Так сталося і сьогодні в Одесі.

Дядько вбитої окупантами 35-річної жінки розповів подробиці трагедії. Він каже, що після першого "прильоту" вони разом вибігли на вулицю, аби знайти найближче укриття. Однак не встигли. Вони змогли лише впасти на землю. Другий удар. І він забирає життя молодої жінки.

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Стали відомі імена кількох загиблих

Станом на 19:00 у ДСНС повідомили про 20 загиблих, а також понад 70 поранених.

Станом на вечір 15 березня відомо, що терористична атака окупантів забрала життя одного рятувальника ДСНС, який брав участь у ліквідації наслідків ворожого удару. Пізніше у службі назвали його ім'я. Ним виявився 29-річний водій-пожежний Денис Колесніков.

Також у ДСНС розповіли про 9 постраждалих рятувальників.

Крім того, серед жертв російських окупантів – колишній заступник міського голови Сергій Тетюхін та командир батальйону "Цунамі", ексначальник патрульної поліції області Олександр Гостіщев.

Сергій Тетюхін навесні 2023 року працював першим заступником мера. Однак восени того ж року він звільнився з міської ради та мобілізувався до ЗСУ.

Олександр Гостіщев у 2019 році став очільником патрульної поліції Одеської області. У 2021 році він заступив на посаду начальника поліції Одещини. Після повномасштабного вторгнення став командиром батальйону "Цунамі".

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