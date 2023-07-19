Масований удар по Одесі: ракета влучила у промтоварний ринок, спалахнула серйозна пожежа
Джерело:"Думська"
В Одесі внаслідок нічної атаки постраждав один із промтоварних ринків. У нього влучила крилата ракета.
На місці удару спалахнула серйозна пожежа. Багато товару було пошкоджено вибуховою хвилею.
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В Одесі ракета влучила у промтоварний ринок
За попередньою інформацією, ворожа ракета влучила у промтоварний ринок. Вибух знищив складські приміщення з товаром, зокрема феєрверками та тютюновими виробами.
Унаслідок цього спалахнула пожежа на площі понад 2 000 квадратних метрів. Її гасила пожежна частина сусіднього підприємства – щонайменше 17 машин.
Наразі загоряння вдалося локалізувати. Внаслідок атаки постраждала одна людина. Багато товару було пошкоджено вибуховою хвилею.
Наслідки ворожого удару по Одесі / фото ДСНС
Що відомо про нічну атаку Одещини 19 липня
- Вночі 19 липня окупанти вдарили по Одещині "Оніксами", а стратегічна авіація завдала удару ракетами Х-59, Х-22.
- В Одеському районі є влучання в промисловий об'єкт, де постраждав цивільний співробітник та уражені два складських приміщення в різних локаціях – із тютюном і фейєрверками.
- Також ракети влучили в зерновий і олійний термінал, пошкодив резервуари та обладнання для завантаження.
- У небі над Одещиною було збито 8 дронів типу "Shahed-136".
- Унаслідок падіння уламків дронів зайнялись та пошкоджені туристичні бази та готелі в прибережній зоні Коблевської громади. Постраждало двоє осіб.
- Також унаслідок бойової роботи зі знищення ракет та дронів вибуховою хвилею в житлових комплексах Одеси пошкоджено кілька багатоквартирних будинків. Щонайменше 6 одеситів, серед яких 9-річний хлопчик, постраждали.
- Місцева жителька поділилась емоціями від пережитого обстрілу. За її словами, спочатку було зарево, вибух, а потім тиша.
- До речі, у мережі показали, як окупанти запускали ракети з Криму. Країна-терористка запустила, попередньо, з комплексу "Бастіон" близько 10 крилатих ракет "Онікс".
- Зауважимо, що за результатами бойової роботи протиповітряною обороною Повітряних Сил та ППО інших складових Сил оборони України знищено 37 повітряних цілей: 13 крилатих ракет "Калібр", 1 керовану авіаційну ракету Х-59 та 23 ударних БпЛА "Shahed-136/131".