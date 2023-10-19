Пізно ввечері ворог вдарив по Павлограду: є руйнування на об'єкті інфраструктури

18 жовтня росіяни запустили ракети у напрямку східних та південно-східних областей. Під обстрілом, зокрема, опинилася Дніпропетровщина.

Там у місті Павлоград пролунали кілька вибухів. Куди саме влучив ворог розповів голова Дніпропетровської обласної військової адмініністрації Сергій Лисак, передає 24 Канал.

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Пошкоджень зазнав об'єкт інфраструктури

За словами очільника ОВА, через ракетну атаку у Павлограді постраждав об'єкт інфраструктури – на ньому є руйнування. На щастя, люди вціліли, уточнив Лисак.

Нагадаємо, близькодля південно-східних та східних областей оголошували тривогу. У Повітряних силах попереджали про загрозу застосування окупантами балістики. Вже десьпочали з'являтися повідомлення про вибухи у Дніпропетровській області. Згодом Сергій Лисак зазначив, що вони прогриміли саме у Павлограді.

Також очільник ОВА розповів, що й вночі ворог не припиняв обстрілювати область. Так, зокрема, він гатив по Нікопольщині. Там є два влучання у Марганецькій громаді та одне – по Мирівській.

Загалом на територію району прилетіло майже три десятки артилерійських снарядів. Наслідки цих "прильотів" ще з'ясовуються. Наразі відомо, що й тут минулося без загиблих та постраждалих.

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