У Покровську після обстрілу розібрали завали: троє потерпіли у критичному стані
У Покровську після ракетних ударів завершили розбір завалів. Огляд місця обстрілу також фактично завершений.
Про це в ефірі телемарафону розповів глава Донецької ОВА Павло Кириленко, пише 24 Канал. За інформацією Кириленка, один працівник поліції та два співробітники ДСНС наразі перебувають у важкому стані.
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Працівники поліції і ДСНС у важкому стані
Повідомляється, що медики борються за їхні життя. Крім того, Кириленко зазначив, що станом на ранок 8 серпня огляд місця події фактично завершений.
За його словами, напередодні ввечері було проведено поквартирний обхід будівель з метою виявлення поранених. Він розповів, що завали розібрані, але руйнування, особливо після другого більш потужного удару, величезні.
Через це всі служби продовжують працювати. Кириленко підкреслив, що Росія навмисно завдала ракетних ударів з інтервалом в декілька хвилин, щоб було якнайбільше жертв серед цивільного населення.
Раніше у ДСНС повідомили, що роботи в Покровську після обстрілу планують завершити до кінця дня. За даними ДСНС, під завалами будинків у Покровську людей немає.
Росія завдала удару по Покровську: що відомо
- Російські військові ввечері 8 серпня завдали два ракетні удари по Покровську. Для атаки окупаційні війська використали "Іскандери".
- Перші кадри після обстрілу росіян опублікував президент Володимир Зеленський і зазначив, що Росія знищує Донбас.
- Унаслідок обстрілу окупантів у Покровську пошкоджено багатоповерхівки, приватні будинки, готель, а також адмінбудівлю.
- Станом на 11:00 8 серпня глава МВС Ігор Клименко повідомив, що внаслідок удару по Покровську загинуло 7 людей та ще 88 отримали поранення.
- Відомо, що під час обстрілу Покровська загинув заступник начальника головного управління ДСНС у Донецькій області. Також під час ліквідації наслідків удару загинув начальник аварійно-диспетчерської служби Красноармійського УГГ Роман Даценко.
- Серед поранених поліцейський, герой фільму "20 днів в Маріуполі" – Володимир.