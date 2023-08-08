У Покровську після обстрілу розібрали завали: троє потерпіли у критичному стані

У Покровську після ракетних ударів завершили розбір завалів. Огляд місця обстрілу також фактично завершений.

Про це в ефірі телемарафону розповів глава Донецької ОВА Павло Кириленко, пише 24 Канал. За інформацією Кириленка, один працівник поліції та два співробітники ДСНС наразі перебувають у важкому стані.

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Працівники поліції і ДСНС у важкому стані

Повідомляється, що медики борються за їхні життя. Крім того, Кириленко зазначив, що станом на ранок 8 серпня огляд місця події фактично завершений.

За його словами, напередодні ввечері було проведено поквартирний обхід будівель з метою виявлення поранених. Він розповів, що завали розібрані, але руйнування, особливо після другого більш потужного удару, величезні.

Через це всі служби продовжують працювати. Кириленко підкреслив, що Росія навмисно завдала ракетних ударів з інтервалом в декілька хвилин, щоб було якнайбільше жертв серед цивільного населення.

Раніше у ДСНС повідомили, що роботи в Покровську після обстрілу планують завершити до кінця дня. За даними ДСНС, під завалами будинків у Покровську людей немає.

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