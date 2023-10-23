Два тижні тому став батьком: що відомо про загиблих працівників термінала "Нової пошти"
Джерело:Obozrevatel
Ввечері 21 жовтня Росія вдарила по терміналу "Нової пошти" під Харковом. Тоді загинули шестеро працівників поштового сервісу.
22 жовтня "Нова пошта" назвала імена своїх загиблих працівників. Серед них – молодий батько та студент, який мріяв розробляти комп'ютерні ігри.
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За два тижні до загибелі став батьком
Одним із тих, чиє життя забрала російська ракета, був Дмитро Герасічкін. 30-річний чоловік нещодавно став батьком. Його дитині лише два тижні.
Сам Дмитро був єдиним сином у своїх батьків, і коханим: його матір Юлія часто публікує світлини із сином, під якими висловлює свою любов до нього. "Син – таке коротке слово, а таке величезне місце займає у серці мами!" – пише жінка.
Дмитро із батьками та сестрою / Фото соцмережі
Вранці сидів на парах, а вночі працював
23-річний Олексій Єрмола того вечора також перебував у приміщенні термінала "Нової пошти". До поштового сервісу хлопець влаштувався працювати недавно. Він хотів заробити коштів, аби оплатити собі навчання в університеті.
Працював у "Новій пошті", аби оплатити контракт / Фото соцмережі Олексія Єрмоли
Олексій – студент 5-го курсу Харківського національного університету радіоелектроніки. Навчався за спеціалізацією "Медіаінженерія". Професор університету Сергій Шейко згадує Єрмолу як дуже тямущого і талановитого хлопця, який мріяв займатися 3D дизайном комп'ютерних ігор. Олексій успішно захистив бакалаврський диплом, однак балів для навчання на бюджеті у магістратурі йому не вистачило, тому вступив лише на контракт.
Професорка Марина Колендовська розповідає, що Олексій прагнув самостійно оплатити своє навчання, а тому пішов працювати у "Нову пошту".
При чому щоранку він був на заняттях, нічого не пропускав. А вночі, мабуть, працював,
– плаче, пригадуючи, викладачка.
Удар по терміналу "Нової пошти": що відомо про трагедію
- Ввечері 21 жовтня росіяни обстріляли Харківщину ракетами С-300 з території Бєлгородської області. Одна із них влучила у термінал "Нової пошти" у селищі Коротич. Шестеро працівників загинули, а 17 отримали поранення.
- 7 постраждалих наразі перебувають у важкому стані. Крім того, 5 з цих людей – в реанімації. Двоє поранених підключені до апаратів штучної вентиляції легень. Інші 9 людей мають пошкодження легкого та середнього ступеня тяжкості.
- Тіло останнього 30-річного загиблого вдалося ідентифікувати за ДНК, бо воно дуже обгоріло.
- У місцевій прокуратурі розповідають, що вибух був настільки потужним, що його чули у центрі Харкова. Загалом пролунали два вибухи. Одна ракета влучила у термінал, а інша, ймовірно, впала поблизу – у полі.
- У "Новій пошті поділилися кадрами "прильоту" по терміналу.