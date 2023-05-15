Ракетний обстріл Тернополя: у ОВА розповіли, що зберігалося на складах

Тернопільська військова адміністрація поділилася подробицями щодо атаки російських окупантів на область. У ОВА розповіли, що саме Росія знищила на складах у Тернополі.

Володимир Труш знову прокоментував ракетну атаку по Тернополю. Голова Тернопільської ОВА пояснив поточну ситуацію на брифінгу, передає 24 Канал.

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Що саме зберігалося на знищених складах у Тернополі

Труш заявив, що ракетний удар спровокував велику пожежу на складських приміщеннях. Працівники ДСНС майже 2 доби ліквідовували наслідки.

За словами очільника Тернопільської ОВА, на складах зберігалися товари різних підприємств. Серед них була продукція сільськогосподарського призначення та гуманітарна допомога.

Коли сталися ракетні удари

Росіяни атакували Тернопіль під час проведення фіналу Євробачення . Російські ракети полетіли в бік цього міста в той момент, коли на пісенному конкурсі виступав український гурт TVORCHI.

Перший удар стався 13 травня о 22:35. Вдруге Росія випустила по області ракети о 5 ранку 14 травня. Держава-терорист пошкодила дачні ділянки, житлові будинки, комерційні споруди та об'єкти критичної інфраструктури. Також було пошкоджено близько 50 транспортних засобів. Спеціальні комісії підрахують збитки.

Летіла насправді велика кількість ракет. Частина була збита нашими ППО. На жаль, частина цих ракет досягла своєї цілі,

– сказав Труш.

Скільки постраждало людей

На щастя, обійшлося без жертв. Голова Тернопільської ОВА заявив про 2 постраждалих після першого ракетного удару. Одному чоловіку з осколковими пораненнями надали медичну допомогу та відправили відновлюватися додому. А другого ушпиталили з опіками майже 30% тіла.

Труш зізнався, що нині місцевій владі невідомі цілі, які для себе визначили російські військові перед обстрілом. Він підкреслив, що дії росіян, в яких немає жодної логіки, можна вважати терористичним актом та злочином проти людства.

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