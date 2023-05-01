Нічний ракетний удар по Україні: що відомо про цинічну атаку ворога 1 травня

Російські військові здійснили черговий ракетний удар. У ніч проти 1 травня ворог випустив зі стратегічної авіації майже 20 ракет, більшість з яких вдалося збити.

24 Канал розповідає все, що відомо про підступну нічну атаку ворога. Дізнайтеся, скільки ракет окупанти випустили та що відомо про роботу ППО та влучання.

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Неспокійно було пізно ввечері

Зауважимо, що про підготовку можливого ракетного удару стало відомо пізно ввечері 30 квітня. Тоді о 22:25 на моніторинговому каналі Monitor з'явилося повідомлення. У ньому йшлося про те, що з аеродрому "Оленья" вилетіли шість Ту-95мс. Крім того, ще два такі літаки окупанти підняли з аеродрому "Енгельс". Правда, на той момент відповідна інформація потребувала перевірки.

Актуалізовані дані з'явилися близько 01:40 1 травня. Стало відомо, що до Каспійсько-Волгодонського регіону мали підійти 8 Ту-95мс. Зауважимо, що саме звідти ворог завдає ракетних ударів зі стратегічної авіації. Крім того, підняли з "Енгельса" Ту-160. Як зазначив Валерій Залужний згодом, цих повітряних суден було два.

Уже станом на 02:39 стало відомо про те, що попередньо передали радіограми на пуск ракет. А вже через кілька десятків хвилин Україною почали ширитися повітряні тривоги.

Спочатку сирени лунали на Сході близько 03:15, а у Києві – близько 04:00. Повністю карта повітряних тривог "почервоніла" близько 04:12.

Активно працювала ППО

Зауважимо, що спочатку звуки вибухів лунали на Дніпропетровщині та Київщині. За наявними даними, їх було щонайменше 10.

Працює ППО! Зберігайте спокій! До відбою повітряної тривоги перебувайте в укриттях!

– наголошували у КМВА.

У Хмельницькій ОВА також зауважили, що в окремих громадах області вночі лунали вибухи. На щастя, це була робота ППО. Минулося без влучань в регіоні.

Крім того, чули вибухи на Сумщині та у Дніпрі. За попередньою інформацією, там працювала ППО. Близько 05:00 вибухи лунали у Києві, а о 05:08 – на Харківщині.

Згодом загроза ракетного удару зникла. Тож близько 06:32 Україною почали ширитися відбої повітряної тривоги.

Усі ракети збили над Києвом

За словами глави КМВА Сергія Попка, окупанти вдруге за три дні атакували Київ ракетами. Причому запускали вони не лише їх, а й дрони-камікадзе.

Високопосадовець зауважив, що повітряна тривога у столиці лунала близько трьох годин. Під час неї силам ППО вдалося збити усі ракети та БпЛА, які були у повітряному просторі Києва.

Також за попередньою інформацією минулося без жертв серед цивільного населення. Під час ракетного удару не постраждали також житлові будинки й об'єкти інфраструктури у столиці.

Прильоти були на Дніпропетровщині

Про це повідомив глава ОВА Сергій Лисак. Він зауважив, що військові Повітряного командування "Схід" уночі збили 7 крилатих ракет ворога. Втім, на жаль, не минулося без прильотів. Їх зафіксували у Павлоградському районі.

Попередньо, постраждали 25 людей. Серед них троє – діти,

– зазначив Лисак о 07:39.

Наслідки ракетного удару по Дніпропетровщині / Фото Сергія Лисака

За його словами, пошкоджень зазнало також промислове підприємство у Павлограді. Там спалахнула пожежа, яку рятувальникам уже вдалося приборкати.

Відомо також про те, що ворог понівечив 19 багатоповерхівок, 25 приватних будинків, 6 закладів шкільної та дошкільної освіти та 5 крамниць.

У громадах району також зафіксували руйнування. Так, майже 40 будинків побиті у Вербківській, а у Юр'ївській – два. Відомо, що у Межиріцькій громаді пошкоджень зазнала школа. За словами Лисака, на місцях прильотів ракет ворога працюють всі відповідні служби.

Скільки ракет збила ППО

Відповідною інформацією поділився головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Він зауважив, що вночі окупанти атакували Україну зі стратегічної авіації близько 02:30. Ворог використав дев'ять Ту-95 з району Оленєгорська в Мурманській області, а також два Ту-160 у районі Каспійського моря.

Загалом російські військові випустили 18 крилатих ракет. Мовиться про снаряди Х-101/Х-555. Наші сили ППО збили 15 ракет.

У росіян – істерика

У місцевих пабліках дивуються наслідкам чергового ракетного удару. Мовляв, в Україні не здійснювали аварійне відключення світла. Окупанти бідкаються, що це нестандартна ситуація. За їхніми словами, щоразу вимикали електроенергію, а цього разі – ні. І це попри те, що вибухи пролунали у низці регіонів.



Недолуга інфографіка нічної атаки України / росЗМІ

Зауважимо, що росіяни вже придумали черговий евфемізм, щоб завуалювати убивства. Ракетні удари вони називають "ударами відплати". Водночас одне задоволення дивитися, як на їхній буцімто інфографіці атаки не можна побачити нічого, крім точок, де чули або не чули звуки вибухів. Ні вам ударів по об'єктах інфраструктури, ні вам блекаутів. Бісить лише карта, яку вони прикріпили. Але невдовзі все зміниться, і вона буде такою, як у 1991 році.