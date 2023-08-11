Жінка з рожевим манікюром: після удару в Запоріжжі загинула 66-річна вчителька Валентина

Російські загарбники 10 серпня двічі обстріляли українське місто Запоріжжя. Згодом стало відомо, що внаслідок обстрілу загинула одна жінка.

Журналісти дізналися, що це була 66-річна вчителька в одній з місцевих шкіл – Валентина. Фото з рожевим манікюром загиблої жінки після удару по Запоріжжю облетіло мережу.

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Що відомо про загиблу вчительку у Запоріжжі

Журналісти зазначили, що 66-річна вчителька Валентина разом зі своєю подругою Оленою просто гуляли, коли місто раптово атакували окупанти. Так, уламок ракети після другого вибуху потрапив жінці просто у спину.



У Запоріжжі загинула 66-річна вчителька / Фото Donbas Frontliner

Відомо, що медики намагалися врятувати її усіма силами, але, на жаль, травми були несумісні з життям. Напередодні жінка зробила собі манікюр рожевого кольору, який залишився у неї до самої смерті.



Напередодні смерті жінка зробила собі рожевий манікюр / Фото Donbas Frontliner

Медійники також наголосили, що у Валентини лишилася донька, яка виїхала за кордон після початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року.

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