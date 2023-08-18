Ракетний удар по Запоріжжю: пошкоджено три багатоповерхівки і два заклади освіти

Міська влада повідомляє, що інформації про жертв після обстрілу в Запоріжжі 18 серпня поки нема, а пошкодження незначні. Утім, дані ще уточнюють.

Запоріжжя знову потрапило під ракетний удар Росії, цього разу обстріляли один із районів. Про це повідомив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв.

Дивіться також Йде ліквідація ворога, – мер Мелітополя розповів, куди в місті завітала "бавовна"

Про що розповіли чиновники

За їхніми словами, "підлі сусіди-терористи знову вдарили по Запоріжжю прямо серед білого дня". Про постраждалих поки нічого не відомо, тож є надія, що всі люди цілі.

Наразі відомо, що від вибухової хвилі повилітали квартирні та балконні вікна, а також вікна на сходових клітинах у трьох багатоповерхових будинках. Два заклади освіти мають "незначні ушкодження".

Юрій Малашко, голова Запорізької ОВА, повідомив, що масштаб руйнувань та кількість постраждалих уточнюють.

Наслідки обстрілу Запоріжжя 18 серпня / Фото Запорізької ОВА та міської ради Запоріжжя

Фахівці райадміністрації та "Запоріжремсервісу" проводять обстеження, щоб визначити обсяг пошкоджень у будинках та усунути наслідки удару.

У міській раді Запоріжжя закликали повідомляти, якщо ваша оселя теж зазнала пошкоджень.

Телефонувати можна за номерами:

15-80 (зі стаціонарних);

(061) 787 15 80;

(050) 414 15 80;

(067) 656 15 80;

(095) 220 41 11;

(067) 220 41 12.

Дивіться також Офіційно: США схвалили відправку F-16 з Данії та Нідерландів в Україну

Що відомо про останні обстріли

Запоріжжя та Запорізька область дуже часто стають мішенню росіян.