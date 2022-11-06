Підступний удар росіян: у Запоріжжі показали наслідки нічного прильоту під час сигналу відбою

Російські військові цієї ночі знову завдали ракетного удару по Запоріжжю. Внаслідок цього загинула одна людина. Розповідаємо про наслідки підступного удару ворога.

Зауважимо, що приліт зафіксували тоді, коли у Запорізькій області саме лунав сигнал про відбій повітряної тривоги. Це чергове нагадування про те, що після сповіщення про відсутність загрози з неба потрібно все одно бути максимально обережними.

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Ворог завдав підступного удару

Як зазначив глава ОВА Олександр Старух, окупанти зруйнували двоповерхову будівлю комерційного підприємства. Вогнеборцям вдалося ліквідувати пожежу. Але, на жаль, не минулося без жертв. Ворог забрав життя однієї людини. Наразі на місці влучання триває розбір завалів.

Відомо також, що одна з ракет упала на земельній ділянці, що у приватному секторі. Внаслідок цього вибуховою хвилею й уламками понищило вікна будинків, а також дві автівки.

Наслідки ракетного удару по Запоріжжю / Фото з телеграм-каналів Старуха, Куртєва та "Это Запорожье"

Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв залишив номери телефонів. За ними можуть звернутися ті, чия оселя постраждала внаслідок атаки росіян цієї ночі. Телефонуйте за номерами:

15-80 (зі стаціонарних);

(061) 787 15 80;

(050) 414 15 80;

(067) 656 15 80.

Ракетні удари не вщухають

Зауважимо, що в ніч на 4 листопада російські військові завдали ракетного удару по Миколаєву. Внаслідок цього руйнувань зазнало складське приміщення, пошкоджена також адміністративна споруда. Крім того, зачепило автівки, припарковані поблизу місця влучання.

Напередодні у ЗСУ розповіли, скільки ракет ворог випустив по Україні з 27 жовтня по 3 листопада. За словами Олексія Громова, мовиться про 68 крилатих ракет і 30 дронів-камікадзе. Ними окупанти атакували різні об'єкти нашої держави за той тиждень.

Експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук припустив, яких збитків могли завдати удари по енергетичній інфраструктурі. За його словами, мовиться про мільярди доларів, якщо ситуація в нашій країні затягуватиметься. Це ті кошти, які втрачатимуть підприємства через неможливість належно працювати у зв'язку з відключеннями світла.

Експерт Defence Express Іван Киричевський розповів, чому складніше буде збивати іранські балістичні ракети. За його словами, траєкторія їхнього польоту нагадує дугу. І щойно ракета наближається до цілі, її швидкість стає значно вищою.

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