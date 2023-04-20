Успіхи будуть, завтра побачите – Данілов анонсував результати нового "Рамштайну"

Потрібно дуже критично ставитися до різноманітних інсайдів від західних видань. Інколи там публікують інформацію, яка взагалі далека від реальності.

Про це 24 Каналу розповів секретар РНБО Олексій Данілов. Так він прокоментував інформацію від видання Financial Times, що Україна нібито проситиме союзників на "Рамштайні-11" термінову допомогу з ППО.

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За його словами, потрібно критично ставитися до такої "інсайдерської інформації" від різних видань. Їх вже неодноразово "ловили" на поширенні не завжди точних даних.

Хочу нагадати, що 5 березня 2022 року Financial Times оприлюднило матеріал, що наше керівництво планує відправитися у кращому випадку в Польщу. Я б дуже обережно ставився до таких публікацій. Ми розуміємо, що нам потрібно і як це буде відбуватися,

– сказав Данілов.

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Потрібне і ППО, і літаки

Як наголосив Данілов, Україні безперечно потрібно як засоби протиповітряної оборони, так і західна авіація. До прикладу, без F-16 або аналогічних винищувачів перемогти у війні буде вкрай складно. Тому постачання західних літаків перебуває на порядку денному.

Щодо наступного засідання у форматі "Рамштайн", яке відбудеться 21 квітня, Данілов впевнений, що будуть успіхи.

Більш ніж впевнений з урахування того, що відбудеться, що успіхи точно будуть. Які саме? Почекаємо – побачимо,

– зауважив Данілов.

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