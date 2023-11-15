Кадиров провокує Путіна: чому глава Кремля не реагує на його зухвалі дії

Рамзан Кадиров продовжує "буянити" у Чечні й зухвало провокує російське керівництво. Натомість Владімір Путін жодним чином не може цьому заподіяти.

Очільник Кремля навіть не зважає на те, що десятки родичів "Дона" обіймають високі посади у Чеченській республіці, а сини Кадирова порушують російське законодавство. Колишній співробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов припустив 24 Каналу, чому Путін пробачає Кадирову його зухвалі дії.

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За що Кадирова можуть вбити

Згадаймо випадок, коли 15-річний син "Дона" Адам побив у СІЗО заарештованого за спалення Корану Микиту Журавеля. У результаті – Кадиров надав йому звання "героя Чечні" із врученням ордена у вигляді золотої зірки.

За російським кримінальним законодавством це злочин самого сина, а також його батька. Тобто, Путін мав би Кадирова відсторонити від влади. Замість цього – Кадиров, мусульманські автономні республіки та інші обвішали Адама відзнаками, він отримав 5 якихось нагород,

– пояснив ексспівробітник КДБ.

Тобто, можна зробити висновок, що російська конституція не діє на території Чечні. Тому "Дон" надалі провокує Владіміра Путіна, а той ніяк не реагує, очільник Кремля наче "ліг" під Кадирова.

"Мусульманські республіки, коли подарували нагороди Адаму, наче дали присягу. Зокрема, Татарстан, який претендував на вагомішу роль у мусульманському російському суспільстві. Тепер Кадиров став головним "муфтієм" Росії, а всі інші "муфтії" – це просто "шакали", які носять йому подарунки у вигляді нагород для його сина", – сказав Жирнов.

Крім того, Адам Кадиров, якому 24 листопада виповниться 16 років, став одним із головних в охороні свого батька. Кадиров заявив, що пишається своїм сином і поважає його за те, що він набув "дорослих ідеалів честі, гідності та захисту своєї релігії".

Добре, що він це зробив. Ми тепер знаємо, що Кадирова тепер точно вб'ють. Позаяк, коли п'ятнадцятирічний є заступником начальника охорони батька, то зрозуміло, що в батька будуть проблеми з його власною охороною,

– підкреслив Жирнов.

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За словами Жирнова, також показовим моментом "бешкетування" Рамзана Кадирова можна вважати випадок у 2022 році. Тоді неповнолітнього сина Ахмата Кадирова одружили, порушивши російське законодавство. Ба більше, Кадиров подарував підлітку зустріч з Путіним у Кремлі.

У нормальній сім'ї дарують якусь вазу, у багатшій – будинок. А Кадиров подарував зустріч з Путіним на весілля свого сина,

– зауважив ексспівробітник Служби зовнішньої розвідки Росії.

Натомість вже у 2023 році 18-річний Ахмат Кадиров став заступником міністра з фізкультури та спорту Чеченської республіки.

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Старша дочка самопроголошеного глави Чечні Айшат Кадирова отримала посаду віцепрем'єрки із соціальних питань. Раніше 24-річна дівчина обіймала посаду міністра культури, на яку її призначили у 2021 році.

Десятки родичів Рамзана Кадирова обіймають високі державні посади у Чечні. У 2018 році російська служба BBC підрахувала, що зі 158 високих чиновників у Чечні 30% – родичі голови регіону.

Чоловік Айшат Кадирової Вісхан Мацуєв у липні цього року став віцепрем’єром уряду Чечні й міністром сільського господарства.

Москва все терпить. Це означає, що в Путіна не має влади. Путіна не існує як президента,

– зазначив Сергій Жирнов.

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