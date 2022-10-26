"В Чечні можуть початися політичні проблеми": як вивести Кадирова з війни

Кадиров набирає своїх військових із дуже важливою умовою – вони мають залишитись живими. Так, походять собі тут, познімають тік-токи, отримають медалі та повернуться.

Про це 24 каналу розповів міжнародний оглядач та журналіст Іван Яковина. Він також зазначив, що в умовах "контракту" Кадирова із чеченським народом нема умови, за якої кадирівці можуть повернутися у цинкових трунах.

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Внаслідок влучного удару ЗСУ по російській базі на Херсонщині – загинуло не менше 100 осіб і ще чимало хто отримав поранення. Судячи з усього – вдалось "накрити" чи не головну базу кадирівців.

Зараз всі ці трупи повернуться до Чечні, відтак Кадирову потрібно відповідати перед власним народом, адже раніше таких масових втрат не було,

– каже Яковина.

За словами журналіста, була така собі "негласна" домовленість, що кадирівці їздитимуть в Україну, створюватимуть картинку, що вони там присутні – але не більше того.

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Кадирову дуже важливо продемонструвати, що він контролює ситуацію, тому він і записує такі дивні відео, де обіцяє захопити Одесу тощо.

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"Але, якщо такі масові підриви чеченців відбудуться ще кілька разів – в Чечні у Кадирова точно будуть політичні проблеми. Для Путіна, великою політичною проблемою може стати втрата Херсону, а для Кадирова – масова загибель його посіпак", – переконаний журналіст Іван Яковина.

Тому, якщо Україна має на меті вивести Кадирова із війни – такі удари мають бути якомога частішими.

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