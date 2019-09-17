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      Rapid Trident-2019: чому військові із 14 країн світу вирішили повчитися в українців – фото

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      Три з половиною тисячі військових з’їхалися з країн-членів НАТО на Львівщину, аби провести спільні військові навчання – наймасштабніші в Україні – Rapid Trident (Швидкий тризуб). Упродовж двох тижнів Яворівський полігон стане центром підготовки бойових кадрів.

      Привітали військових з різних країн запальним гуцульським танцем.

      До теми: Стрибок з парашутом, перешкоди та бойові завдання: як випробовували десантників – фото та відео

      Цьогоріч до навчання залучили рекордну кількість – понад три з половиною тисячі військових. Вперше Україну представлятиме підрозділом ціла бригада – 10-та гірсько-штурмова.

      10 гірсько-штурмова бригада представлятиме Україну на навчаннях
      10 гірсько-штурмова бригада представлятиме Україну на навчаннях

      Чому військові із 14 країн світу вирішили повчитися саме в українців? Українські воїни та військові підрозділи країн-партнерів навчатимуться протидіяти збройній агресії в умовах гібридної війни. За час навчань військовослужбовці відпрацюють низку завдань бойового, логістичного та гуманітарного характеру. Rapid Trident-2019 триватимуть до 28 вересня.

      ноземні військові вже заявили – цікавляться українським досвідом нестандартних рішень у бою та веденням позиційної війни. Натомість у натівців наші перейматимуть тактику штурму міст.

      В них є така тактика взяти в оточення місто чи поселення тиждень його потримати, оголосити, щоб мирне населення виїхало. В нас такої тактики нема, в 2014 році хлопці заходили одразу з сходу,
      – каже командир відділення 10 гірсько-штурмової бригади ЗСУ Юрій Сморжанюк.

      Окрім живої бойової сили, до навчань залучать більше шести сотень одиниць військової техніки і сучасну систему імітації бою "Майлс".

      Розпочалися військові навчання Rapid Trident-2019: фото з фейсбук-сторінки навчань

      "Увага всього світу прикута до навчань у Яворові. Вже багато країн зі Східної Європи перейшли на використання західної військової доктрини і Україна одна із них. І саме в цьому переході надзвичайно важливо працювати пліч-о-пліч з партнерами союзниками", – вважає полковник армії США тімоті Клівленд.

      Крім українських військових, участь у навчаннях візьмуть представники військ цілої низки держав:

      • США;
      • Канада;
      • Туреччина;
      • Грузія;
      • Болгарія;
      • Молдова;
      • Велика Британія;
      • Польща;
      • Румунія;
      • Литва.

      Триватиме Rapid Trident-2019 два тижні на різних ділянках Яворівського полігону.

      Дивіться відео: урочисте відкриття Rapid Trident-2019

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      Теги: Новини України Новини Львова Збройні сили України Новини США
      Джерело: 24 канал
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