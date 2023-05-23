Жданов зауважив цікаву деталь у голосуванні Парламентській асамблеї НАТО щодо ідеології рашизму

Парламентська асамблея НАТО одноголосно визнала злочини, які скоїла Росія проти України, геноцидом. Також там засудили ідеологію рашизму, яку сповідує терористичний режим Владіміра Путіна.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. За його словами, надзвичайно важливо, що у декларації Парламентської асамблеї НАТО було вжито поняття "рашизм" щодо ідеології терористичного режиму Владіміра Путіна в Росії.

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Важлива деталь із декларації

Як наголосив Жданов, Парламентська асамблея офіційно засудила рашизм. Також вони визнали, що воєнні злочини Росії проти України є геноцидом.

На засіданні була і несподівана деталь. Жданов окремо звернув увагу, що представники Парламентської асамблеї НАТО одноголосно проголосували за цю декларацію. Навіть Угорщина не пручалася.

Дуже важлива деталь. Звертаю увагу, що проголосували одноголосно. Угорщина голосувала за визнання воєнних злочинів Росії геноцидом і за те, що ідеологія російського режиму – рашизм. А по суті – різновид фашизму,

– підкреслив Жданов.

Це ще раз доводить, що у міжнародної спільноти є важелі впливу навіть на таких одіозних політиків як прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

Угорську владу неодноразово критикували за більш-менш прихильне ставлення до Росії. А тамтешній прем'єр-міністр Віктор Орбан часто видає скандальні заяви. Нещодавно той нахабно заявив, що Україна не виграє в Росії. А політика Заходу лише погіршує ситуацію. Очевидно, що Орбан в черговий раз підіграє Росії. В МЗС України вже жорстко відповіли на заяву угорського прем'єра

Жданов прокоментував декларацію ПА НАТО щодо військових злочинів Росії та рашизму: дивіться відео

Рішення ПА НАТО: коротко