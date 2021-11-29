Ґрати або еміграція: соратники Навального масово втікають із Росії
Джерело:24 канал
Росію залишили більше третини екскоординаторів штабів Олексія Навального. Проте є й такі, які продовжують працювати в країні-агресорці, попри небезпеку.
За розслідуванням російських ЗМІ, з Росії виїхали 14 із 38 колишніх координаторів штабів Навального. Також невідомо про місце перебування ще 3 людей.
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Деякі екскерівники штабів не можуть емігрувати
Лише 9 екскерівників штабів, зокрема 2 міські депутати, продовжують працювати у російській політиці. Навіть 7 політиків відкрили власні проєкти. Проте є і 2 колишніх координаторів, які не заперечують, що можуть емігрувати.
Деяким прибічникам Навального важко залишити країну-окупантку. На них завели адміністративні та кримінальні справи.Зверніть увагу! Більшу частину справ порушили через протести у січні 2021 року проти арешту політика.
Наприклад, ексголова штабу в російському Кузбасі Станіслав Калініченко зізнався, що під час обшуку поліціянти вилучили, а згодом навмисно знищили його паспорт. Через це він має з'явитись у держоргани по новий. Проте, за словами Калініченка, там йому може загрожувати арешт.
Які справи завели на екскерівників штабівФігурантами кримінальних справ стали 8 активістів. Ще 2 перевіряють на причетність, а 4 уже визначено покарання за різними статтями: "санітарна справа", пошкодження руки прокремлівської активістки, неодноразове порушення правил проведення мітингів, а також поширення порнографії через публікацію кліпу Rammstein.
Переслідування прибічників Навального: головне
- Соратниці Олексія Навального Любові Соболь суд Росії виніс вирок у вигляді 1,5 року за ґратами. Її визнали винною в "санітарній справі" – організації мітингів "без дотримання карантинних норм".
- Рідному братові опозиціонера Олегу Навальному по тій же справі винесли вирок – 1 умовний рік обмеження волі. При цьому, прокурори просили жорсткіше покарання.
- Ще одна фігурантка "санітарної справи" – речниця Навального Кіра Ярмиш. Вона отримала 1,5 року обмеження волі. Також затримали Лілію Чанишеву за підозрою в "екстремізмі".