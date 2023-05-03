Вночі біля Кремля лунали вибухи: у Путіна вигадують про атаку дронів з боку України
Вночі 3 травня поблизу Кремля пролунали потужні вибухи. Місцеві жителі бачили іскри в небі.
Також біля Кремля бачили людей з ліхтариками. Про це повідомляють російські телеграм-канали, інформує 24 Канал.
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Поблизу Кремля бачили "іскри в небі"
Місцеві жителі повідомили, що вночі в районі Кремля пролунали два вибухи.
За словами очевидців, жителі будинку на набережній бачили іскри в небі та людей з ліхтариками біля кремлівської стіни після "бавовни".
Іскри в небі в районі Кремля: дивіться відео
Версія Росії
У пресслужбі Путіна вже встигли заявити, що нібито Україна вночі "намагалася завдати удару по Кремлю". Там кажуть, що російські військові та спецслужби "вивели з ладу два безпілотники, які атакували Кремль". Постраждалих, на жаль, немає.
Росія залишає за собою право відповісти на спробу удару по Кремлю, де і коли вважатиме за потрібне. Кремль розцінює спробу удару київським режимом як сплановану терористичну акцію та замах на президента Росії напередодні Дня Перемоги,
– йдеться у повідомленні пресслужби диктатора.
Прессекретар диктатора Пєсков заявив, що Путіна не було у Кремлі в момент нібито "спроби атаки безпілотників".
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