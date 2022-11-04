Знову перенавантаження мережі: у Києві майже пів мільйона квартир без світла
Джерело:Віталій Кличко
Через регулярні обстріли критичної інфраструктури українці повинні економно використовувати світло. Адже тепер звичайне до її пошкодження навантаження стає критичним для енергомережі.
Пів мільйона квартир залишилися без світла
Це навантаження й призводить до стабілізаційних відключень. Як заявив мер Києва Віталій Кличко, вони зумовлені перенавантаженням центрального вузла енергосистеми країни.
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Через такі зумовлені відключення станом на ранок 4 листопада без електропостачання залишились пів мільйона квартир у Києві. Згідно зі словами мера йдеться про 450 тисяч помешкань киян.
Це в повтори рази більше, ніж в попередні дні,
– підкреслив Віталій Кличко.
Економне використання – необхідність
Щоб мінімізувати ймовірність таких відключень, українцям вкрай необхідно економно споживати електроенергію. Так кожен зможе зменшити навантаження на електросистему України.
Звертаюся до всіх мешканців столиці: максимально економте електроенергію, бо ситуація залишається складною!
– закликав мер Києва.
Для відповідального споживання світла рекомендують, зокрема, найбільш енерговитратні прилади вмикати не у години пік, наприклад, у ночі. Мовиться про електрообігрівач, бойлер, пральну машину, електричну духову шафу, посудомийну машину, кондиціонер тощо.
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Також промисловим підприємствам варто розглянути можливість переходу на роботу у нічний час, а підприємцям слід обмежити використання зовнішньої реклами в пікові години споживання електроенергії, а також під час комендантської години.
Відключення світла в Україні: останні новини
- Станом на 2 листопада росіяни пошкодили 35 – 45% енергетичної інфраструктури України. Утім директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко вважає, що тотальний блекаут нам не загрожує.
- Росія знищує нашу критичну інфраструктуру, щоб залишити нас без електрики, зв'язку та опалення у холодну пору року. На тлі цього лунають припущення, що блекаут їй потрібен, аби скористатися ним для прориву нового фронту. Однак військовий експерт Роман Світан вважає такі побоювання беззмістовними.
- Єврокомісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон заявила, що Україна може розраховувати на поставки електроенергії з Європи. Однак експерти вважають, що це не змінить ситуації в Україні з декількох причин.
- Натомість у ДТЕК вважають, що Україна буде змушена імпортувати вугілля чи електроенергію взимку.
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