У разі вторгнення Росії в Україну "Північний потік-2" можуть спинити, – Нуланд

У Держепі США зробили заяву щодо ймовірних наслідків для Росії, якщо та вторгнеться в Україну. Там підтвердили, що у такому випадку "Північний потік-2" можуть спинити.

Про це заявила заступниця державного секретаря США з політичних справ Вікторія Нуланд. Раніше про можливу зупинку російського газопроводу писали й американські ЗМІ.

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Нуланд: Штати не залишаться осторонь

Якщо Кремль наважиться на повномасштабну військову агресію проти України, на це повинна бути відповідна реакція. Нуланд запевнила, що США не залишаться осторонь. Вона стверджує, що Вашинтон та Берлін "готові до серйозних дій". Посадовиця пояснила, що має на увазі заходи проти російського газпроводу "Північний потік-2".

"Я вважаю, що вони (німецька влада – 24 канал) готові", – додала заступниця держсекретаря США. Вона уточнила, що адміністрація Байдена вже почала "інтенсивні консультації" з новим урядом Німеччини.

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Байден мав попередити Путіна про наслідки

7 груднябмежень за державним боргом Росії

Раніше у Bloomberg писали, що реакція США на повномасштабний наступ Росії проти України буде жорсткою. Американське видання посилалося на свої джерела серед чиновників. За їхніми словами, Байден планував застерегти Путіна про наслідки у випадку нової агресії проти України. Мовляв, у такому випадку постраждає російська економіка.

Що у Німеччині кажуть про "Північний потік-2"