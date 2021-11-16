Разумков офіційно зареєстрував у Верховній Раді своє об'єднання

У Верховній Раді створили нове міжфракційне депутатське об'єднання "Розумна політика". Очолив його ексспікер Дмитро Разумков. До складу МФО увійшли 24 народні обранці.

Про створення об'єднання повідомив під час пленарного засідання 16 листопада перший віцеспікер Олександр Корнієнко.

Раніше Разумков спростував об'єднання з Аваковим та Яценюком та розповів про політичні плани

До МФО увійшли 24 нардепи

Повідомляю про створення у Верховній Раді України 9 скликання міжфракційного депутатського об'єднання "Розумна політика". Головою цього об'єднання обрано народного депутата України Разумкова Дмитра Олександровича,

– повідомив Корнієнко.

Перший віцеспікер також наголосив, що свій підпис щодо приєднання до МФО відкликав Володимир Кабаченко – нардеп від "Батьківщини". Таким чином, до складу об'єднання увійшли не 25, а 24 парламентарі.

У об'єднанні – більшість "слуги народу"

Конкретний перелік складу "Розумної політики" колишній спікер оприлюднив ще 8 листопада. У МФО більшість – "слуги народу". Доєднались до Разумкова вже експредставники монобільшості – Людмила Буймістер та Артем Дмитрук.

Раніше такий перелік оприлюднював сам Разумков / Фото з телеграму Дмитра Разумкова



Що відомо про політичні плани Дмитра Разумкова: