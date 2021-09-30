Разумков про розмови з Зеленським на підвищених тонах: було, але не критично

Дмитро Разумков повідомив, що мав досить жорсткі дискусії з президентом Зеленським. Спікер наголосив, що свою позицію не назвав би опозиційністю, а радше інакшою думкою.

Про це голова Верховної Ради розповів в інтерв'ю. Він наголосив, якщо його відкличуть з посади, то він не буде в опозиції просто через образу.

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З президентом були і жорсткі дискусії, – Разумков

Разумков наголосив, якщо будуть правильні речі, то він їх підтримуватиме. Такої стратегії поведінки він дотримується і зараз. Щодо того, як на це реагує президент Зеленський, спікер не приховує: різкі розмови були.

Я б навіть не казав, що це опозиційність, це інакша думка. По-різному. Бували більш жорсткі дискусії, бували менш жорсткі дискусії,

– відповів Разумков.

Спікер зауважив – щодо розмов на підвищених тонах, то "таке було, але не критично".

На які теми були суперечки – Разумков не уточнив

Щодо тем, на які могли сперечатись з президентом, Разумков не уточнив – каже, що були різні випадки.

Я не пригадаю зараз точно, які питання ми обговорювали. Але я завжди вважаю дискусію правильною річчю. І не завжди я правий. І тобі потрібно слухати людей,

– сказав спікер.

"Слуги народу" ініціювали відкликання Разумкова з посади

Зазначимо, що 29 вересня "Слуга народу" ініціювала початок процедури відкликання Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради. Голова фракції Давид Арахамія звернувся за підписними листами.

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У самій фракції кажуть, що цим правом Арахамія скористався, як нардеп. Проте прессекретарка Разумкова Ольга Туній наголосила, що документ надійшов від імені "Слуги народу".

Для того, щоб внести пропозицію про відкликання голови Верховної Ради, необхідна воля однієї третини народних депутатів. Підписні листи мають вноситись в оригіналі. Лише після цього постанову можуть вносити у залу.