Разумков прокоментував чутки про союз з Кличком і Гройсманом та створення своєї партії
Джерело:"Українська правда"
Дмитро Разумков пояснив своє спілкування з Віталієм Кличком та Володимиром Гройсманом. Нинішній глава Верховної Ради також заявив, що побудову якоїсь політичної структури не варто обговорювати.
Разумков запевнив, мовляв, не варто це взагалі обговорювати. Про це глава Ради розповів у інтерв'ю.
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Разумков розповів про причини спілкування з Кличком та Гройсманом
З Кличком я спілкуюся тому, що він голова Асоціації міст, це раз. Два – він київський міський голова, багато є питань, пов'язаних з його безпосередньою діяльністю,
– пояснив Разумков.
З Володимиром Гройсманом, за словами Разумкова, вони познайомились "в далекому 2012-му році", коли спікер Ради працював з Сергієм Леонідовичем Тігіпком, а Гройсман на той момент був мером Вінниці.
"І час від часу ми підтримуємо контактуємо. Я не бачу тут проблеми", – запевнив глава Верховної Ради.
Про які зараз союзи ми ведемо мову, якщо я сьогодні є главою Верховної Ради? – Разумков
На питання щодо того, чи бачить Кличка чи Гройсмана своїми політичними союзниками на майбутнє, Разумков відповів: "Про які зараз союзи ми ведемо мову, якщо я сьогодні є головою Верховної Ради?".
Я зараз не займаюся побудовою якоїсь політичної структури, щоб говорити про якесь об'єднання з колегами. Не думаю, що це варто сьогодні взагалі обговорювати,
– запевнив Разумков.
Він також заявив, що йому кидають запитання про побудову партії. Однак спікер Ради відповів: "Я вже чув, що в мене партія побудована, багато що чув. Але це говорять ті, хто нічого не розуміє в побудові партії".
Ймовірна відставка Дмитра Разумкова: що відомо
- 29 вересня "Слуга народу" ініціювала початок процедури відкликання Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради. Голова фракції "слуг" Давид Арахамія звернувся за підписними листами.
- Фракція "Слуга народу" запевнила, що Арахамія скористався своїм правом, як нардеп.
- Натомість, відповідаючи на заяву фракції, прессекретарка Дмитра Разумкова запевнила – документ надійшов від імені "Слуги народу".
- Сам Разумков запевнив, що зволікати не буде: "Сьогодні (30 вересня – 24 канал) колеги отримають підписні листи". Щоб внести пропозицію про відкликання глави Ради, необхідна воля однієї третини нардепів й підписні листи мають внести в оригіналі. Тільки тоді постанову можуть вносити у залу.
- Перед тим Дмитро Разумков запевняв, що після ймовірної відставки, – 100% залишиться у політиці.