Разумков відреагував на звинувачення "Слуги народу" в "некомандній роботі"

Днями Михайло Подоляк заявив, що у Дмитра Разумкова є розбіжності з поглядами "Слуги народу" на стратегію розвитку держави. Відповідь спікера не змусила себе довго чекати.

Глава Верховної Ради зазначив, що висловлювання радника очільника ОП не відповідають дійсності. За словами нардепа, його "позиції не змінюються".

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Якщо ми говоримо про закон про олігархів, я про це завжди казав: я вважаю, що боротьбу з олігархатом потрібно вести, але цивілізованим чином. У мене проста позиція: я вимагаю, щоб це проходило в рамках закону та регламенту,

– наголосив Дмитро Разумков.

"Некомандна гра"

Водночас "слуга народу" не залишив без відповіді заяву свого колеги по фракції Олександра Корнієнка, який звинуватив спікера у "некомандній грі".

Те, що я не голосую на РНБО? Я не голосую проти громадян України на РНБО, тому що вважаю, що санкції не можуть запроваджуватись стосовно наших громадян,

– пояснив він.

"Якщо вони винні, у нас достатньо законодавчих механізмів, щоб притягти їх до відповідальності. З кожного питання я можу свою позицію пояснити. Чи захочуть її чути – це вже інше питання", – додав глава Ради.

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